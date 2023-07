È finalmente disponibile la colonna sonora integrale della serie ‘The Idol’ curata da The Weeknd, presto live in Italia.

È ora ascoltabile in streaming la colonna sonora integrale di The Idol, serie tv targata HBO disponibile in Italia su Sky. A curarla è The Weeknd, attualmente in tour in Europa e atteso nel nostro Paese per due imperdibili date. L’artista, infatti, sarà a Milano all’Ippodromo La Maura, il 26 luglio (sold out) e il 27 luglio. Per quanto il lavoro per la serie tv, la pubblicazione della soundtrack arriva dopo la messa in onda dell’ultima puntata del titolo che ha esordito al Festival di Cannes lo scorso maggio.

Foto da Ufficio Stampa WFY

Co-creata da Sam Levinson, Abel “The Weeknd” Tesfaye e Reza Fahim, The Idol vede protagonisti lo stesso The Weeknd e Lily-Rose Depp. Il cantante aveva annunciato a sorpresa che insieme al rilascio degli episodi sarebbero stati pubblicati alcuni brani appartenenti alla colonna sonora. Si è partiti, dunque, con World Class Sinner / I’m a freak e The Lure (Main Theme) (with Mike Dean) usciti dopo Popular ft. Playboi Carti & Madonna, attualmente nella Top 50 Global di Spotify.

Successivamente sono usciti Family ft. Suzanna Son, Devil’s Paradise di Mike Dean e Double Fantasy ft. Future, primo brano estratto dalla colonna sonora, insieme a ‘The Idol Episode 2’. I brani A Lesser Man, Take Me Back e Get It B4 di Moses Sumney hanno, quindi, accompagnato il terzo episodio seguiti Jealous Guy, One Of The Girls ft. JENNIE & Lily-Rose Depp e Fill The Void ft. Lily-Rose Depp & Ramsey.

Per l’ultimo episodio, infine, le raccolte sono state due. ‘The Idol Episode 5 Part 1’ contiene i brani Like A God e False Idols ft. Lil Baby, Suzanna Son. ‘The Idol Episode 5 Part 2’ raccoglie, da ultimo, i brani Dollhouse feat. Lily-Rose Depp, My Sweet Lord interpretata da Troye Sivan e Crocodile Tears di Suzanna Son.

Foto da Ufficio Stampa WFY