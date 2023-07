Dall’esperienza alla RCF Arena di Reggio Emilia, nasce Fondazione ‘Una. Nessuna. Centomila’ per sostenere progetti contro la violenza di genere. E il 26 settembre concerto all’Arena di Verona.

“Ogni tre giorni in Italia una donna viene uccisa. Secondo il Global Gender Gap 2023, il tasso di occupazione femminile è pari al 48,9% ovvero una donna su tre non ha lavoro. E il 37% delle donne in Italia non ha un conto corrente intestato. Inoltre, ben il 60% delle donne vittime di violenza inserite in un percorso di fuoriuscita presso i centri antiviolenza risulta non autonoma economicamente. E lo 0,56% è la quota di bilancio che lo Stato italiano nel 2002 ha destinato alle azioni finalizzate alla riduzione delle disuguaglianze di genere. I dati mi sembra che parlino da soli”. Sono questi i dati spaventosi che Fiorella Mannoia comunica a chiare lettere annunciando la nascita della Fondazione Una Nessuna Centomila.

“Non dobbiamo abituarci a questa tragedia, è una guerra che ha sempre lo stesso movente: un NO che non viene accettato”, prosegue Mannoia. “Con il concerto evento alla RCF Arena nel 2022, insieme alle mie colleghe, di fronte alle 100mila persone e ai proventi destinati a sette centri antiviolenza che avevamo selezionato, ci siamo resi conto che non poteva finire lì. Anche perché, mi pare che le cose stiano peggiorando dal punto di vista della violenza sulle donne. Allora ci siamo interrogate su che cosa potevamo fare e abbiamo deciso di dare vita a questa Fondazione, la prima Fondazione che non nasce da banche o da aziende, ma nasce dalla musica e da un concerto”.

“I fondi – oltre 2 milioni di euro devoluti ai centri selezionati – sono stati una cosa grossa boccata d’ossigeno. Noi non ci rendiamo conto che nei centri antiviolenza lavorano delle persone e la maggior parte di queste donne sono volontarie. Chi, invece, non lo è e ha uno stipendio non sa mai se il mese successivo riuscirà a vivere. Perché? Perché purtroppo solo il 2% del nostro PIL va al sociale e quindi viene destinato a combattere la violenza sulle donne.

“È questo che dobbiamo scardinare: dobbiamo aiutare le operatrici che lavorano sul campo”, conclude Fiorella Mannoia. “Solo se aiutiamo loro, possiamo aiutare anche le donne che chiedono aiuto e alle donne che chiedono aiuto dobbiamo trovare un posto di lavoro per dare autonomia finanziaria. Siamo felici che questa Fondazione sia nata perché questo paese ne aveva ne aveva bisogno”.

Dalla RCF Arena all’Arena di Verona

Insieme alla nascita della Fondazione, viene annunciato un nuovo concerto solidale in programma all’Arena di Verona il prossimo 26 settembre. Una Nessuna Centomila – In Arena vedrà sul palco Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Brunori Sas, Elodie, Emma, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin e Tananai. “La musica ha una grandissima responsabilità nel veicolare non tanto messaggi quanto almeno delle riflessioni e nessuna arte come la musica ha il potere di aggregazione. La serata stessa all’Arena è un messaggio culturale”.

I proventi del concerto verranno erogati a strutture individuate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, grazie al lavoro di selezione effettuato dallaFondazione Una Nessuna Centomila. In particolare, quanto raccolto andrà a strutture in grado di garantire il proprio empowerment, assicurando la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate e fornendo un supporto solido e duraturo alle vittime. E gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

I biglietti per il concerto, organizzato e prodotto da Friends & Partners, sono disponibili dalle 11.00 di martedì 4 luglio, su TicketOne.it e nei punti vendita e prevendite abituali.

