Martedì 27 giugno, Piazza Duomo a Milano si è riempita per la seconda edizione di LOVE MI, festival musicale gratuito ideato da Fedez. Ecco tutto quello che è successo.

Martedì 27 giugno, in Piazza Duomo a Milano, è andato in scena LOVE MI 2023, il grande festival musicale completamente gratuito ideato da Fedez, organizzato da DOOM ENTERTAINMENT e prodotto da Vivo Concerti.

Tanti gli artisti sul palco da Achille Lauro a Villabanks, passando per Andrea Damante, Angelina Mango, AVA, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax. E ancora: Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua e Tony Effe.

Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa

LEGGI ANCHE: – Al via il ‘Lazza Ouvertour Summer 2023’: «Sul palco il contatto col pubblico mi dà la carica»

Il concerto ha avuto inizio alle 18 con la conduzione di Gabriele Vagnato in diretta su Mediaset Infinity e in simulcast su Radio 105 accompagnato dalle voci degli speaker Annie Mazzola e Alessandro Sansone. Inoltre, il pubblico da casa ha potuto seguire lo show anche dalle 19:00 anche su Italia 1 condotto da Mariasole Pollio e Max Angioni per la regia di Roberto Cenci.

Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa

L’evento, inserito all’interno del palinsesto “Milano è Viva” promosso dall’Amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo, anche quest’anno è legato a una raccolta fondi tramite il numero solidale 45596 (attivo fino al 2 luglio) o tramite donazione sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l’Associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini.

Foto di Virginia Bettoja / Video Luca Gardella, Gabriele Savino da Ufficio Stampa