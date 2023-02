Dieci anni di Spotify in Italia, ecco gli artisti e i brani più ascoltati di sempre

La piattaforma di streaming compie dieci anni nel nostro Paese e fa un bilancio degli ascolti più popolari di un intero decennio. Ecco le classifiche.

Era il 2013 quando Spotify approdava sul mercato italiano rivoluzionando anche nel nostro Paese l’intero settore della discografia e le abitudini di ascolto del pubblico. Da un decennio, dunque, musica e artisti del Belpaese godono di un’esposizione senza confini e di una platea globale. Qualche numero: oggi sono ben 196mila gli artisti italiani sulla piattaforma, con un incremento del 650% in dieci anni (al debutto erano ‘solo’ 26mila).

E ancora, l’incremento sale addirittura al 1200% se si parla di ascolti globali per gli artisti italiani. Gli stream sono stati 22miliardi solo nel 2022 contro 180 milioni nel 2013. Successo anche per i podcast nella nostra lingua, a quota 50mila. Così, anno dopo anno, tra playlist editoriali e programmi come RADAR e EQUAL, la piattaforma svedese ha promosso la nostra musica a ogni latitudine.

Grafica da Ufficio Stampa Spotify

“Spotify ha letteralmente donato nuova linfa all’industria dell’audio italiana”, dichiara Federica Tremolada, Managing Director Spotify per il Sud e Est Europa. “Le dimensioni del mercato della musica registrata nel 2012 rispetto al 2021 sono più che raddoppiate passando da 150,9 milioni di euro a 332 milioni di euro secondo gli ultimi dati FIMI. Nessun altro servizio di streaming è posizionato come Spotify per la capacità di identificare, amplificare e contribuire a plasmare la cultura locale in Italia e nel mondo”.

Le classifiche del decennio

Ecco, allora, il bilancio di un intero decennio di Spotify Italia nelle classifiche dedicate alle canzoni e degli artisti italiani più ascoltati in Italia.

Gli artisti più ascoltati su Spotify in Italia negli ultimi 10 anni

LEGGI ANCHE: — Rosalía, il singolo ‘LLYLM’ per la limited edition Coca-Cola Movement

Le artiste italiane più ascoltate in Italia negli ultimi 10 anni

Grafica da Ufficio Stampa Spotify

Le canzoni italiane più ascoltate degli ultimi 10 anni in Italia

I generi di podcast più ascoltati in Italia negli ultimi 10 anni

News Società & Cultura Commedia True Crime Storia Salute & Fitness Education Musica Arte Sport

I podcast più ascoltati in Italia negli ultimi 10 anni

Grafiche da Ufficio Stampa Spotify