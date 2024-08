Sempre più amati a livello internazionale, gli artisti di casa nostra conquistano il pubblico estero: ma quali sono le canzoni del 2024 più ascoltate?

Periodo florido per la musica italiana, che si impone negli ascolti anche oltre i confini nazionali. Gli artisti italiani, infatti, risultano sempre più apprezzati dalla platea internazionale con dati incoraggianti sulle preferenze degli utenti sulle varie piattaforme. Il recente report Loud&Clear di Spotify per l’Italia, per esempio, ha rivelato che quasi il 50% delle royalties generate dagli artisti italiani sulla piattaforma nel 2023 provenivano proprio da ascoltatori fuori dal nostro Paese. Una crescita che ci restituisce una scena vivace e variegata, per ogni età e genere musicale.

A questi dati, Spotify ha quindi aggiunto la classifica dei 25 brani pubblicati nel 2024 da artisti italiani più ascoltati all’estero nella prima metà dell’anno. Ciò che si evidenzia è, ancora una volta, l’interesse verso i grandi artisti italiani, come testimoniano i successi di Roma di Laura Pausini e Adieux di Ludovico Einaudi. Bene anche i remix che incoronano al vertice della chart l’intramontabile Pedro di Raffaella Carrà, nella versione di Agatino Romero e Jaxomy.

Il rap si conferma genere d’esportazione, soprattutto verso gli altri paesi europei, grazie a Baby Gang e Sfera Ebbasta. E che dire dell’influenza di Sanremo ed Eurovision? In classifica spiccano, infatti, The Kolors, Angelina Mango e Mahmood, che hanno scalato classifiche e fatto ballare tutto il mondo per mesi.

Menzione speciale ancora una volta per la musica dance, rappresentata da moltissimi brani in lista. Da Gabry Ponte a Gigi D’Agostino, passando per Anyma e TWENTY SIX, DJ e producer italiano secondo in classifica con la traccia virale Buscando Money.

Top 25 dei brani 2024di artisti italiani più ascoltati nella prima metà del 2024:

