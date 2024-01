Che cosa ascolteremo di nuovo nel corso dei prossimi mesi? Lo svela Shazam che consiglia alcuni artisti emergenti: ecco le previsioni per il 2024.

Sono oltre 300 milioni gli utenti globali mensili che ricorrono a Shazam per riconoscere brani musicali che non conoscono. Ed è proprio grazie a questi numeri che la piattaforma è un incubatore speciale di informazioni da cui trarre previsioni piuttosto precise sugli artisti emergenti e sui prossimi trend. Così, in questo inizio anno arriva la playlist Previsioni per il 2024, con cinquanta tracce di artisti pronti a spopolare.

Dopo il successo (e le conferme) della selezione di Shazam per il 2023, conviene dunque tenere d’occhio la nuova rosa di nomi sulla base di dati e algoritmi predittivi, oltre al contributo della redazione globale di Apple Music. La selezione comprende artisti provenienti da 21 Paesi, con stili musicali che spaziano dal pop francese al gospel contemporaneo.

Foto da Ufficio Stampa

Shazam ha inoltre individuato cinque nomi con il potenziale per sfondare a livello internazionale nel 2024. Si tratta di aupinard (Francia), JACOTÉNE (Australia), SIRA (Germania), Sukha (India) e Yarge (Venezuela). Tra i 50 talenti da tenere d’occhio, spicca poi l’artista italiano Vins, classe 2001, con le sue sonorità che mescolano funk e musica da club. Noto sui social come Ti ho vista a Polignano su una scogliera, ha conquistato un posto nelle previsioni 2024 con il brano virale NON TI SEI MAI DIVERTITA COSÌ.

L’elenco di artisti e artiste da tenere d’occhio si può ascoltare anche nella playlist “Shazam: previsioni per il 2024” su Apple Music. Di seguito i cinque nomi che, secondo la piattaforma, hanno le carte in regola per sfondare nei prossimi mesi.

Bloody Civilian

“La gente usa spesso Shazam per scoprire la mia musica quando viaggia con Uber” racconta a Apple Music la cantautrice nigeriana Emoseh Khamofu. Gli stream e le ricerche in Shazam di Bloody Civilian sono in ascesa da novembre 2022, quando ha partecipato alla colonna sonora di ‘Black Panther: Wakanda Forever’, raggiungendo per la prima volta la Daily Top 100.

Ma è nella seconda parte del 2023 che ha iniziato a prendere il volo con il suo EP di debutto ‘Anger Management’, che è rientrato nella top 10 della classifica degli album Afrobeat in 69 Paesi. I suoi stream nelle playlist curate dalla redazione sono aumentati di oltre il 50% negli ultimi sei mesi dell’anno.

Flyana Boss

Il duo hip hop di Los Angeles, composto da Bobbi LaNea Tyler e Folayan Omi Kunerede, ha alle spalle una collaborazione con Missy Elliot in You Wish. Nel 2023 i loro stream sono aumentati di oltre il 3000% su Apple Music, dove la loro musica è comparsa nelle playlist “Successi virali”, “Cura ed energia” e “Rap Life”. Nel 2023 il duo si è anche aggiudicato la copertina della playlist “New Music Daily” con l’uscita di Bitch Imma Star.

Logo da Ufficio Stampa GOIGEST

Kenya Grace

Kenya Grace ha conquistato tutti con la hit dance-pop Strangers, entrato nella Top 40 della Top 100 giornaliera internazionale di Apple Music. Da giugno a dicembre i suoi stream sono aumentati di oltre il 12.000% a livello internazionale su Apple Music, dove Strangers è stata inserita in varie playlist della redazione, tra cui “Successi del momento”, “A-List: Pop” e “danceXL”. Complessivamente, il brano ha raggiunto la Top 100 giornaliera in oltre 100 Paesi in tutto il mondo.

The Last Dinner Party

La band art rock britannica The Last Dinner Party è pronta a un grande debutto con l’uscita di ‘Prelude to Ecstasy’ il mese prossimo. A oggi, il singolo di esordio Nothing Matters è stato il brano della band più cercato su Shazam, presente nelle classifiche di Australia, Austria e Belgio. Ed è stato anche il loro primo brano a raggiungere la Top 100 giornaliera di Apple Music. Anche altri singoli successivi, come Sinner e My Lady of Mercy, sono comparsi nelle classifiche di Shazam e hanno contribuito all’aumento dei tag nel corso dell’autunno.

RIIZE

La boy band K-pop RIIZE ha conquistato il mondo intero con la hit orecchiabile, funky e allegra Get a Guitar. Il brano è apparso per la prima volta nella classifica delle ricerche Shazam per il Giappone a settembre, e a ottobre ha raggiunto il 1° posto nella Top 100 giornaliera della Corea del Sud. È stata la prima canzone della band a riuscire nell’impresa.

