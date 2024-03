Dal 15 marzo è disponibile in esclusiva su Apple Music il profilo curatore di KAPPA FUTURFESTIVAL con i Dj Mix dell’edizione 2023.

Nuova musica tutta da ascoltare – e ballare – su Apple Music che propone in esclusiva dal 15 marzo il profilo curatore di KAPPA FUTURFESTIVAL. Il festival internazionale di musica elettronica che dal 2009 raccoglie ogni anno a Torino migliaia di appassionati sbarca, quindi, sulla piattaforma.

Da ora gli abbonati possono trovare in esclusiva una selezione di DJ Mix (raccolte di brani selezionati e mixati da DJ, artisti o producer) con i live set che hanno animato i cinque palchi dell’evento nel 2023. Una proposta unica, che raccoglie l’entusiasmo e la magia presentata nelle giornate del festival da superstar globali e figure all’avanguardia della nuova scena clubbing.

Grafica da Ufficio Stampa

I DJ Mix disponibili dal 15 marzo sono:

Carl Cox B2B Nicole Moudaber KFF23 Live Set (DJ Mix)

Enrico Sangiuliano KFF23 Live Set (DJ Mix)

FatBoy Slim KFF23 Live Set (DJ Mix)

Hot Since 82 KFF23 Live Set (DJ Mix)

Riverside KFF23 Live Set (DJ Mix)

Seth Troxler KFF23 Live Set (DJ Mix)

Silvie Loto KFF23 Live Set (DJ Mix)

Simone De Kunovich KFF23 Live Set (DJ Mix)

Shermanology KFF23 Live Set (DJ Mix)

The Hacker B2B Alessandro Adriani KFF23 Live Set (DJ Mix)

Tushen Rai B2B Cornelius Doctor KFF23 Live Set (DJ Mix)

Vintage Culture KFF23 Live Set (DJ Mix)

YOUniverse KFF23 Live Set (DJ Mix)

LEGGI ANCHE: — Betta Lemme: «La musica mi ricorda chi sono»

Il profilo di KAPPA FUTURFESTIVAL è il primo di un festival italiano su Apple Music ed è in continua evoluzione. Sarà, infatti, periodicamente arricchito di contenuti esclusivi, in avvicinamento all’edizione 2024 di scena da venerdì 5 a domenica 7 luglio, come sempre immersa nell’iconico Parco Dora di Torino.

È possibile scoprire il nuovo profilo curatore di KAPPA FUTURFESTIVAL su Apple Music qui.

Grafica da Ufficio Stampa