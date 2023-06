L’estate musicale 2023 regala letteralmente un’abbuffata di singoli, con una predilezione per le collaborazioni. Ma quali sono le hit di stagione? Ecco i brani del momento.

La musica – italiana e internazionale – è in pieno mood estivo e nelle nostre orecchie già risuonano decine di nuovi brani. E in effetti, nelle ultime settimane la discografia ha regalato novità a iosa, comprese inedite collaborazioni che hanno acceso la curiosità degli ascoltatori. Tuttavia, come avviene fisiologicamente, non tutte le uscite discografiche sono destinate ad avere fortuna. Quali sono, allora, i brani destinati a diventare la colonna sonora dei mesi più caldi 2023?

Lo svela Spotify nell’ormai iconica Playlist Estate 2023 che raccoglie i brani preferiti che ci accompagneranno per tutta la stagione, dalle feste in spiaggia fino ai viaggi on the road. Contestualmente, la piattaforma delinea anche le tendenze musicali dell’estate italiana a partire proprio dall’abbuffata di brani che le etichette hanno lanciato.

Grafica da Ufficio Stampa Spotify

“I trend che caratterizzano questa estate musicale mostrano quanto la scena italiana viva un momento estremamente dinamico”, ha dichiarato Melanie Parejo, Head of Music Southern Europe di Spotify. E prosegue: “gli stilemi che hanno a lungo caratterizzato le canzoni di maggior successo della stagione estiva sono in larga parte superati. Il fattore chiave oggi è la varietà e la commistione tra generi, stimolata anche da collaborazioni inedite tra esponenti di generi diversi”.

Le tendenze musicali dell’estate italiana

Una delle principali tendenze che emergono in questa estate 2023 sono, come si accennava, le collaborazioni. Da quelle inedite, come per Finesse che con il suo brano di debutto coinvolge Shiva, Sfera Ebbasta e Guè. All’immancabile collaborazione di Fedez, questa estate con Annalisa e Articolo 31, fino alla chimica creata da due protagonisti del Festival di Sanremo 2023, Marco Mengoni ed Elodie. Si tratta di un trend in atto da diverso tempo, che vede protagonisti anche artisti esponenti di generi diversi e che in Italia ha trovato terreno fertile.

Ma il 2023 è anche l’anno in cui diversi produttori sono usciti con il loro progetto da artisti: è il caso, per esempio, di Drillionare e Finesse. E ancora AVA ha pubblicato VETRI NERI, insieme ad ANNA e Capo Plaza, mentre i producer Merk & Kremont firmano un’inedita collaborazione con Tananai e Marracash.

Un altro trend, che affonda le sue radici nell’estate del 2022, vede canzoni estive più tradizionali convivere con brani rap o urban. È la coronazione di un percorso cominciato nel 2016, con l’esplosione della trap e la sua ascesa in Italia e nel mondo. Tra le hit di quest’estate, sono molte quelle firmate da rapper, come Rose Villain, Bresh e ANNA, oltre a Lazza, BLANCO, Sfera Ebbasta, Shiva e Guè.

Ma la lista delle hit estive italiane e non si limita certamente al rap e anzi include un grande caleidoscopio di influenze musicali. Dall’indie dei Pinguini Tattici Nucleari, di Coez e di Frah Quintale alla italo disco dei The Kolors. Dalle influenze dance di AVA, Tony Effe ed Emma al teen pop di Angelina Mango. Senza dimenticare il reggae di Achille Lauro e Rose Villain, il sound anni ‘90 di Elodie e Marco Mengoni e quello anni ‘80 di Rkomi, Irama e Shablo.

Foto Shutterstock

Infine, sempre più canzoni si basano su melodie o sample di pezzi che hanno fatto la storia, facendole così conoscere alle nuove generazioni. Si tratta di un trend tipico della cultura hip–hop e che troviamo, per esempio, in Gelosa di Finesse, che riprende la melodia di Right Now (Na Na Na) di Akon, o in VETRI NERI di AVA, ANNA e Capo Plaza, con Mr. Saxobeat di Alexandra Stan.

La playlist italiana

La Playlist perfetta per chi vuole ascoltare tutte le canzoni del momento è Estate 2023, che include le hit di quest’anno. Ecco (in ordine alfabetico) alcune delle canzoni italiane che segneranno la nostra estate:

Foto Shutterstock

Songs of Summer nel mondo

Oltre a Estate 2023, su Spotify è disponibile anche Songs of Summer, con le canzoni dell’estate a livello globale. Di seguito, alcuni dei brani della playlist che segneranno l’estate a livello globale:

Grafica da Ufficio Stampa / Foto Shutterstock