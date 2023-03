Elodie è la protagonista del nuovo appuntamento con il format Apple Music Home Session, in esclusiva sulla piattaforma. Ecco le cover.

Nuovo appuntamento con il format Apple Music Home Session, che offre agli artisti la possibilità di creare nuove versioni dei loro brani preferiti in totale libertà. La piattaforma streaming musicale dell’azienda di Cupertino propone, infatti, in esclusiva un’inedita performance di Elodie, che regala una speciale rivisitazione del singolo Due. “È stato divertente dare un nuovo vestito ad un pezzo così significativo per me. Amo le atmosfere che questa nuova versione porta con sé, e come gli archi riescano ad emozionarmi ogni volta”. Queste le parole dell’artista a proposito del brano presentato in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Grafica Apple Music

Inoltre, Elodie propone un’originale cover di Confusa e felice, iconico brano di Carmen Consoli del 1997. “Carmen Consoli resterà sempre un punto di riferimento musicale per me – spiega – e Confusa e Felice è la fotografia di uno stato d’animo che tutti almeno una volta nella vita abbiamo conosciuto. È stato bellissimo poterne fare una mia versione e rendere onore ad un brano leggendario”, ​​racconta l’artista. L’Home Session di Elodie per Apple Music è ora disponibile qui.

Continua intanto il successo dell’album ‘Ok, Respira’ – contenente anche Due – uscito lo scorso venerdì 10 febbraio nei formati digitale e fisico. Il disco, caratterizzato da suoni disco e pop, comprende tredici tracce fra le quali i singoli Ok. Respira, Bagno a mezzanotte, Vertigine e Proiettili (Ti mangio il cuore) con Joan Thiele. Per i fan di Elodie si prospetta un appuntamento speciale: venerdì 12 maggio l’artista sarà protagonista del suo primo live al Mediolanum Forum, prodotto da Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili su Vivo Concerti.

Grafiche da Ufficio Stampa GOIGEST / Foto G. Sgura da Ufficio Stampa W4Y