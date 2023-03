Poker di concerti al Mediolanum Forum per Eros Ramazzotti che dedica la prima serata a Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. Il racconto del live.

Dopo aver attraversato America ed Europa, il Battito Infinito World Tour riporta Eros Ramazzotti a casa, con un poker di date a Milano. Il viaggio live dell’artista, infatti, tocca il suolo italiano al Mediolanum Forum di Assago per poi proseguire nei principali palazzetti della penisola. E a salutare il cantautore, non poteva che essere una platea di fan che fa immediatamente innalzare la temperatura del palasport in una serata insolitamente ventosa.

Ramazzotti regala uno show che non delude gli appassionati della prima ora quanto gli ascoltatori più giovani. In questo senso, il colpo d’occhio su parterre e tribune non mente mai: ci sono le ‘over’ e i bambini, compresi i compagni di classe del figlio Gabrio che proprio nell’arena meneghina festeggia il compleanno. Passando per una porzione nutritissima di adolescenti e giovanissimi che, forse, rappresenta la fascia di pubblico più inaspettata a un concerto di Eros Ramazzotti. E invece c’è, e si fa sentire.

L’inizio è dedicato ai brani dell’ultimo album, ‘Battito Infinito’, ma è con le prime note di Dove c’è musica che il ritmo (e i cori) entrano in serata. E via con una cascata di successi che copre un trentennio di storia della musica italiana e non solo con intermezzi acustici. Nota di merito alle coriste – Monica Hill e Roberta Gea Gentile – che non fanno rimpiangere le voci di Anastacia e Cher nei duetti sulle note rispettivamente di Più che puoi e I belong to you.

Foto di Elena Di Vincenzo

Ramazzotti si concede poche parole durante le due ore di concerto, ma quelle poche sono piene di sentimento. Oltre agli auguri riservati al figlio minore, Eros prende la parole per omaggiare Vincenzo Spera, presidente di Assomusica scomparso tragicamente. E dedica la prima delle quattro date di Milano a Sinisa Mihajloic e Gianluca Vialli. Lo scroscio di applausi a condividere il ricordo vien da sé. Poi è solo la musica a parlare.

Battito Infinito World Tour, la scaletta di Milano (14 marzo 2023)

Di seguito la setlist ufficiale del primo dei quattro concerti milanesi di Eros Ramazzotti

Intro

Battito infinito Ultimi romantici Sono Dove c’è musica Quanto amore sei Un’emozione per sempre Più che puoi Stella gemella Se bastasse Ritornare a ballare Magia I Belong to You Solo con te L’uragano Mery Terra promessa Una storia importante / Adesso tu Un’altra te Fuoco nel fuoco Cose della vita Un attimo di pace Ti sposerò perché Più bella cosa

Il viaggio live di Ramazzotti prosegue con le altre date a Milano (15, 17 e 18 marzo) e prosegue al Pala Alpitour di Torino (25 marzo), per arrivare al Mandela Forum di Firenze (4 aprile), al Palazzo dello Sport di Roma (6 e 7 aprile), al Palasele di Eboli (11 aprile), fino al PalaInvent di Jesolo (28 aprile). Durante l’estate, Eros sarà poi al Ferrara Summer Festival (5 luglio) e al Teatro Antico di Taormina (3, 5, e 6 agosto).

Il tour globale è incorniciata da un palco altamente tecnologico e da una scenografia d’eccellenza tutta italiana. La produzione è di Radiorama, coordinata da Gaetano Puglisi, e l’organizzazione è curata da Vertigo (CTS Eventim).

Foto di Elena Di Vincenzo