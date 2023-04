Olly arriva a Milano con una data (già sold out) ai Magazzini Generali il 5 aprile: le foto di Elena Di Vincenzo.

Il Mondo Gira Tour di Olly arriva ai Magazzini Generali di Milano il 5 aprile per una data già sold out. La tournée estiva è organizzata e prodotta da Magellano Concerti e porterà il giovane cantautore in giro per l’Italia.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, il 16 marzo è uscito La Notte Vola RMX con la partecipazione straordinaria dell’interprete originale Lorella Cuccarini. Prodotto da JVLI e Enrico Brun, La Notte Vola RMX è l’omaggio di Olly a una indiscussa hit di fine anni ’80 in una versione completamente rinnovata e personale. Accanto a lui Lorella Cuccarini, che l’ha affiancato a Sanremo 2023 ballando, cantando e abbracciando con entusiasmo la nuova spettacolare interpretazione del brano.

I live saranno l’occasione per ascoltare Gira, Il Mondo Gira (uscito il 10 febbraio 2023 per Epic Records Italy/Sony Music), il repack del suo ultimo EP Il Mondo Gira, uscito il 16 dicembre 2022. Naturale completamento dell’ EP, Gira, Il Mondo Gira è un flusso di costante energia per 11 tracce – scritte da Olly e prodotte in collaborazione con JVLI – che trasporta l’ascoltatore nel sound accattivante ormai vero e proprio marchio di fabbrica dell’artista.

Foto di Elena Di Vincenzo