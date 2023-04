Dal 21 aprile è disponibile il nuovo album di inediti di Mina, ‘Ti amo come un pazzo’, che contiene il duetto con Blanco già ai vertici delle classifiche.

Una come solo lei e la sua voce possono essere. Nessuna per la scelta di ‘scomparire’ pubblicamente. Centomila per i colori e le sfumature che sa regalare. Ancora una volta Mina arriva dritta come sa fare, con un disco che è un “fotoromanzo, un feuilleton” – per usare le parole del figlio Massimiliano Pani. Da venerdì 21 aprile è, infatti, disponibile il nuovo album di inediti di Mina, ‘Ti amo come un pazzo’, che esce a quattro anni da ‘Mina Fossati’ e racconta l’amore tormentato, perduto o non corrisposto. E i quadri che ne nascono sono storie ironicamente melodrammatiche fin dal titolo – al maschile, “perché può dirlo sia una donna sia un uomo, è uno slogan” – e dalla copertina.

Il progetto percorre temi e atmosfere già ampiamente toccate dall’artista ma che per la prima volta vanno a costituire un percorso così compatto. “È un lavoro molto vario, in cui trovi sia la Mina ironica sia quella drammatica. Il trait d’union è la sua voce – spiega il figlio in conferenza stampa – Sono pezzi diversi fra loro, con mondi diversi. Ma Mina è così: fa quello che si sente di fare e lo fa con grande coraggio e libertà. Ha scelto di fare solo quello che le interessa e sono i dischi, nei quali mette quello che l’appassiona e la incuriose, dopo aver rinunciato a tutto ciò che non sentiva più adatto a sé”.

Foto da Ufficio Stampa

Come sempre, da direttore artistico di se stessa oltre che interprete, Mina ha ascoltato migliaia di provini e la selezione è stata estremamente lunga e rigorosa. “La scelta dei pezzi è sempre in base a ciò che la emoziona e la convince”, spiega ancora Pani. “Ogni anno arrivano tra i 5 e i 6 mila pezzi e Mina ascolta tutto personalmente, anzi siamo indietro di tre anni. Questo è un lavoro lungo che deve fare lei sistematicamente e che ha dato frutti negli anni. Ed è stata la selezione dei brani a portare poi alla scelta dei dodici pezzi di questo album, che come pezzi di un puzzle si sono legati fra loro come in un feuilleton, un disco volutamente morbido”.

Da discografica al lavoro sul proprio repertorio, con una continua ricerca vocale, Mina ha saputo riconoscere talenti alle prime armi e “tanti autori hanno fatto il loro primo pezzo con lei”. D’altra parte, resta l’interpreta più cercata di sempre anche per le firme più affermate. In ‘Ti amo come un pazzo’, per esempio, c’è la penna raffinata di Sergio Cammariere di cui Mina interpreta la cover del brano Tutto quello che un uomo (2003). E c’è quella di Enzo Avitabile nella seconda cover del disco, Don Salvato’ (2006).

Foto da Ufficio Stampa

“Ha sempre amato la musica napoletana perché è profondamente innamorata di quella cultura. Questo pezzo di Avitabile è molto ispirato e con tanta anima dentro, rappresenta un mondo a sé nell’album”, racconta Pani. Ma c’è anche il giovanissimo Blanco, con cui Mina duetta in Per un briciolo di allegria, singolo che ha già conquistato le classifiche. Non può che esserci emozione nelle parole di Michelangelo, produttore fidato dell’artista bresciano, che può vantare il nome della più grande interprete italiana nel proprio curriculum.

Dalla musica al cinema, poi, il passo è breve e si incarna nella persona del regista Ferzan Ozpetek che intervenendo alla presentazione dell’album ha svelato alcune anticipazioni sul film in lavorazione. “Mina è tante cose per me, anzi è un essere soprannaturale con il suo sguardo. Mi ha mandato due, tre canzoni da sentire e me ne sono innamorato subito. Nel prossimo film, atteso per l’autunno, ci sarà Povero amore e un altro pezzo. È un onore e privilegio avere possibilità di mettere in un mio film una canzone di Mina”.

I formati di ‘Ti amo come un pazzo’

‘Ti amo come un pazzo’ è disponibile in tutti i negozi digitali e YouTube. La pubblicazione digitale di questo nuovo album di Mina, come di tutto il catalogo PDU, viene affidata dal 2023 a Pirames International. La società fondata nel 2005 da Federico Montesanto, che ha visto di recente l’ingresso di Guido Dall’Oglio, curerà la distribuzione in esclusiva sui negozi digitali in Italia e all’estero. L’album viene distriduito anche in versione fisica da Discoteca Laziale nei seguenti formati:

Cover da Ufficio Stampa

CD contenente 12 canzoni (due brani in più rispetto all’LP): libretto interno di 24 pagine con fotografie inedite di Mauro Balletti.

contenente 12 canzoni (due brani in più rispetto all’LP): libretto interno di 24 pagine con fotografie inedite di Mauro Balletti. LP classico in vinile nero : album contenente un LP in vinile nero da 180 grammi. Libretto interno di 16 pagine con fotografie inedite di Mauro Balletti.

: album contenente un LP in vinile nero da 180 grammi. Libretto interno di 16 pagine con fotografie inedite di Mauro Balletti. LP in edizione numerata e limitata in vinile Crystal : vinile 180 grammi, in edizione limitata e numerata. 1000 copie stampate. Libretto interno di 16 pagine con fotografie inedite di Mauro Balletti.

: vinile 180 grammi, in edizione limitata e numerata. 1000 copie stampate. Libretto interno di 16 pagine con fotografie inedite di Mauro Balletti. LP in edizione numerata e limitata in vinile azzurro : vinile 180 grammi, in edizione limitata e numerata. Libretto interno di 16 pagine con fotografie inedite di Mauro Balletti. 1000 copie stampate in esclusiva per il Record Store Day.

: vinile 180 grammi, in edizione limitata e numerata. Libretto interno di 16 pagine con fotografie inedite di Mauro Balletti. 1000 copie stampate in esclusiva per il Record Store Day. LP in edizione numerata e limitata con copertina alternativa: vinile 180 grammi di colore nero in edizione limitata e numerata. 1000 copie stampate. Libretto interno di 16 pagine con fotografie inedite di Mauro Balletti

Foto da Ufficio Stampa