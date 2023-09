Il festival Hip Hop ideato da Marracash a Milano e Napoli sarà trasmesso live sul canale Twitch di Amazon Music Italia per entrambe le tappe. Le info utili.

Manca sempre meno a Marrageddon, il festival ideato da Marracash, il King del Rap italiano, prodotto da Friends & Partners. Il doppio evento – a Milano, sold out con 84.000 presenze, e Napoli – sarà trasmesso live e in esclusiva sul canale Twitch di Amazon Music Italia il 23 e il 30 settembre 2023. Amazon Music Live permetterà ai fan di assistere a un evento senza precedenti per la scena urban nazionale.

Locandina da Ufficio Stampa Amazon Music Italia

Per entrambe le date, lo streaming inizierà alle ore 16.10 e sarà presentato da due host d’eccezione. Homyatol e Panetty. I due streamer, in diretta dal backstage del festival, condivideranno spoiler esclusivi e interviste. La diretta di tutti i set degli artisti sul palco di Marrageddon sarà live dalle ore 16.40 e il live streaming sarà disponibile gratuitamente.

Marrageddon è il Festival rap ideato e diretto da Marracash, reduce da numeri record per il suo “Persone Tour” e dalla targa Tenco per ‘Noi, loro, gli altri’. Un evento live in due tappe, all’Ippodromo Snai La Maura a Milano prima e all’Ippodromo di Agnano a Napoli poi, che si preannuncia esplosivo. Grazie anche alle performance di artisti come Gué, Salmo, Lazza, Fabri Fibra, Geolier, Ernia, Shiva, Madame. E ancora: Paky, Nayt, Anna, MILES e Kid Yugi, oltre allo speciale live set dello stesso Marracash.

LEGGI ANCHE: — Marrageddon, il festival firmato Marracash: «La nuova stagione dell’Hip Hop italiano»

Prodotto da Friends & Partners, il festival sarà un evento unico e irripetibile che porta la firma di un artista come Marracash, celebrando il percorso che il rap ha fatto negli anni in Italia. Amazon Music permette ai fan e agli amanti della musica di assistere alle due date del Festival come se fossero nel parterre dello show. l livestream di Marrageddon sono powered by KFC.

Credits Ufficio Stampa – Foto di Andrea Bianchera