La prima data (delle tre) dei Måneskin al Forum di Assago (Milano) non poteva che essere un successo: le foto di Elena Di Vincenzo.

Tre date sold out al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per i Måneskin e il Loud Kids Tour, la loro prima tournée nei palazzetti. La prima data – quella del 3 aprile – non poteva che essere un successo e offrire ai cittadini lombardi un primo approccio al rock della band. Dopo il Forum e le restanti date del tour, i Måneskin partiranno il RUSH! World Tour, la tournée mondiale (prodotta e organizzata da Vivo Concerti) che li vedrà per la prima volta esibirsi nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York. La band tornerà poi in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e stadi, e debutterà inoltre in Australia.

In Italia quest’estate la band sarà inoltre protagonista di cinque attesissime date evento negli stadi. Le date sono previste per il 16 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, 20 luglio (sold out) e 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il 24 luglio (sold out) e 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Lo strepitoso annuncio del tour mondiale arriva dopo la recente pubblicazione del nuovo album Rush!, uscito il 20 gennaio scorso e balzato al n.1 in classifica in 15 paesi e in top in 5 in 20 Paesi. Il disco, prodotto da Max Martin e Fabrizio Ferraguzzo, ha raggiunto oltre 700 milioni di stream.

Foto di Elena Di Vincenzo