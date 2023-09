La musica diventa percorso espressivo crossmediale: dall’arte al cinema, Del Bene prosegue la sua ricerca artistica

Dall’arte al cinema, la musica si fa racconto, passando attraverso le nuove tecnologie e trasformando l’opera in un percorso espressivo crossmediale: questo è il focus della ricerca musicale e artistica del compositore italiano Marco Korben Del Bene, ben espresso dai due progetti in uscita a settembre 2023.

Dopo i Bronzi di Riace con Bronzi50 Original Soundtrack, Ipotesi Metaverso, Madre, Resilienza2020 e gli accompagnamenti sonori alle opere di Oliviero Rainaldi, Del Bene continua a dare forma sonora alle visioni e alle narrazioni di artisti e registi.

Il 5 settembre esce Hybrida, l’opera sonora che ha accompagnato la mostra di Matteo Basilé tra Roma e Milano, e l’8 settembre Passione Critica, colonna sonora del documentario omonimo diretto da Simone Isola, Franco Montini, Patrizia Pistagnesi in programma il 9 settembre come evento speciale in occasione della Settimana Internazionale della Critica alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Hybrida, l’incontro con l’arte e la musica che si fa immersiva

Dall’incontro di Marco Del Bene e Matteo Basilè, tra i più quotati innovatori dell’arte contemporanea dalla metà degli anni Novanta e tra i primi in Europa a sperimentare l’ibridazione tra arte e digitale, nasce il progetto musicale Hybrida, che accompagna l’omonima mostra con una suite in tre movimenti.

Le evocazioni di Hybrida – con le sue figure femminili di un’antropologia futuribile e le nuove grammatiche digitali – si fanno rituale con la colonna sonora, che lo stesso compositore descrive come “un suono in movimento, in un intreccio di orchestra ed elettronica”

Dall’arte al cinema: Passione Critica alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia

Dall’arte al cinema, il 21 settembre, a firma di Marco Korben del Bene, uscirà anche la colonna sonora di Passione Critica, documentario di Simone Isola, Franco Montini, Patrizia Pistagnesi prodotto dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e Kimerafilm presentato il 9 settembre come evento speciale in occasione della Settimana Internazionale della Critica alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Passione critica studia il rapporto tra critica e autori nella storia del cinema italiano in relazione con la storia del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI), sin dal suo atto di fondazione nel 1971. Si tratta di un percorso non secondario nella storia culturale italiana, tracciato grazie agli interventi di prestigiosi testimoni e al montaggio di materiale di repertorio, dagli anni Sessanta all’avvento del web e dei social e all’attuale esplosione dell’audiovisivo, che mette in discussione la stessa definizione e i confini del cinema.

Con all’attivo oltre 2 milioni e mezzo di stream solo nell’ultimo anno, Marco Korben del Bene è compositore musicale e performer, socio ACMF Associazione Compositori Musica Da Film. Dal 2016 si occupa prevalentemente di audiovisivo e arte. Premiato nel 2021 con Best Soundtrack al New York Across the Globe Film Festival, per Not to Forget, film diretto da direttore artistico di Bronzi50 (2022), collabora con diversi artisti contemporanei. Ideatore del progetto “Madre” 2023 per Intersos, con Dario Vero, amico e collega fonda #verodelbene, team artistico dedicato al mondo dell’audiovisivo.