La EDAM Entertainment di IU ha annunciato il nuovo titolo del singolo: «L’amore vince su tutto in un mondo senza odio».

Il 24 gennaio esce il nuovo singolo di IU in featuring con V dei BTS, annunciato inizialmente con il titolo Love Wins e diventato ora Love Wins All. IU – dopo aver annunciato titolo e cover del singolo sui social, è stata infatti travolta dalle critiche e accusata di queerbaiting. Il queerbaiting – per i meno informati – è la pratica di suggerire e indicare rapporti non eterosessuali con l’obiettivo specifico di coinvolgere la comunità LGBTQA+ senza però parlarne esplicitamente. Una pratica condannata proprio perché punta a capitalizzare e ad approfittarsi della rappresentazione LGBTQA+.

L’accusa nei confronti di IU è nata dal fatto che Love Wins fosse un hashtag usato nel 2015. All’epoca la Corte Suprema americana decise di garantire il matrimonio tra coppie dello stesso sesso. Da allora, è molto comune nella comunità LGBTQA+ per celebrare le unioni non tra eterosessuali.

IU e il nuovo singolo: la nota della EDAM Entertainment

Sulla questione è quindi intervenuta la stessa EDAM Entertainment, agenzia di IU. «Volevamo informarvi – si legge nella nota stampa – che il titolo della canzone di IU Love Wins in uscita il 24 gennaio oggi è stato cambiato in Love Wins All. Abbiamo deciso di cambiare il titolo per rispettare e supportare tutti coloro che amano in vari modi. Accettiamo le opinioni di quelli che hanno espresso preoccupazione che, a causa del titolo, questi preziosi messaggi possano essere confusionari».

«Se c’è una parola che è esattamente il contrario del messaggio del singolo è ‘odio’. – continua la nota – Ed è stato detto ripetutamente nell’intro della traccia uscita il 18 gennaio. Speriamo sinceramente che il messaggio originale della canzone arrivi senza lasciare cicatrici, perché l’amore vince su tutto in un mondo senza odio».