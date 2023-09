Da venerdì 8 settembre è disponibile ‘Playing Robots Into Heaven’, nuovo album di James Blake atteso al Fabrique di Milano il prossimo 18 settembre.

Cantante, cantautore, polistrumentista e produttore, già vincitore di un Mercury Music Prize e di un Grammy Award, James Blake è tornato con un nuovo progetto. Da venerdì 8 settembre è, infatti, disponibile l’album ‘Playing Robots Into Heaven’, undici tracce in cui l’artista ha voluto unire una visione fatta di musica d’ispirazione cinematografica, voci emotivamente cariche e composizione coinvolgente.

Così, dalla prima traccia Asking To Break all’ultima, che dà il titolo all’album, ‘Playing Robots Into Heaven’ è un viaggio musicale tra vibrazioni alternative, elettroniche, indie e sperimentali. Anticipato dal singolo Big Hammer con il relativo video musicale diretto da Oscar Hudson, e annunciato con il recente brano Loading, il progetto mette in evidenza tutta la complessità artistica di James Blake.

Cover da Ufficio Stampa

‘Playing Robots Into Heaven’ – dopo l’acclamato ‘Friends That Break Your Heart’ – vede il cantautore tornare alle radici elettroniche. L’album avrà inoltre un richiamo al suo ultimo progetto musicale, la serie di eventi CMYK con Ronda INTL, inaugurata a Los Angeles lo scorso marzo, tutti sold out in pochi minuti. Tra gli ospiti speciali anche Steve Lacy, Channel Tres e HAii.

In occasione dell’uscita del nuovo album, James si prepara a partir con un tour internazionale con date nel Regno Unito, in Europa e in Nord America. L’inizio sarà proprio dall’Italia, per un’unica data, il 18 settembre al Fabrique di Milano.

La tracklist di ‘Playing Robots Into Heaven’

Asking To Break Loading Tell Me Fall Back He’s Been Wonderful Big Hammer I Want You To Know Night Sky Fire The Editor If You Can Hear Me Playing Robots Into Heaven

Foto da Ufficio Stampa WFY