Tutte le informazioni sull’evento solidale ‘Italia Loves Romagna – Il Concerto’ direttamente dalla RCF Arena: la scaletta, i duetti e le dichiarazioni dei protagonisti.

Blanco, Andrea Bocelli, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Irama&rkomi, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero. Sono loro le voci della musica italiano che hanno riposto all’appello di Italia Loves Romagna, l’evento solidale in scena sabato 24 giugno alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Obiettivo dare un aiuto concreto alle popolazioni complite dalla recente alluvione che ha devastato intere città romagnole.

Grafica da Ufficio Stampa Parole & Dintorni

Accompagnati da una super band di dieci elementi e dall’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani (OSNC), il concerto vede alla direzione musicale Leonardo De Amicis e Carlo Di Francesco. Oltre cinquanta canzoni live per due ore di show – trasmesso in diretta in prima serata su Rai1 e Radio2 – con una scaletta ricca di hit capaci di abbracciare almeno tre generazioni. Ma il palco regala anche incontri artistici che sono autentiche perle della musica italiana senza tempo.

LEGGI ANCHE: — Un viaggio musicale senza barriere: Irama e Rkomi nel joint album ‘No Stress’

L’ordine di esibizione, la scaletta e i duetti

Il concerto ha inizio alle 20:30 secondo il seguente ordine di esibizione :

Zucchero Preghiera / Partigiano reggiano / Per colpa di chi / Diavolo in me con Salmo Salmo 90 minuti Irama&rkomi 5 gocce / Luna piena Fiorella Mannoia Combattente / Che sia benedetta Laura Pausini Romagna mia (1 min a cappella) / Benvenuto / Simili / You Got A Friend con Giorgia Tananai Tango / Abissale Elisa Anche Fragile / Gli ostacoli del cuore Andrea Bocelli Misere con Zucchero / Con te partirò Giorgia Oro nero / Il mio giorno migliore / Di sole e d’azzurro Ligabue Il giorno di dolore che uno ha / Tra palco e realtà Elodie Vertigine / Due Gianni Morandi Apri tutte le porte / Uno su mille Emma medley Trattengo il fiato / Amami / Cercavo amore / Io sono bella Max Pezzali Nessun rimpianto / Con un deca Madame Voce / Il bene nel male Negramaro Mentre tutto scorre / Nuvole e Lenzuola / Estate con rkomi Blanco Blu celeste / Notti in bianco Elisa e Ligabue A modo tuo Tananai e Max Pezzali Gli anni Rkomi e Elodie La coda del diavolo Fiorella Mannoia e Emma Il peso del coraggio Tananai e Ligabue Piccola stella senza cielo Irama e Elisa Ovunque sarai Max Pezzali e Ligabue Leggero Finale dedicato a Lucio Dalla: Gianni Morandi, Fiorella Mannoia e Elodie Vita

La diretta radio e tv

Per chi non può essere a Campovolo, il concerto è anche in diretta in prima serata su Rai1 e Radio2 dalle 20:30 con la partecipazione straordinaria di Amadeus, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Francesca Fagnani. Su RaiPlay, invece, sempre dalle 20:30 va in onda Italia Loves Romagna – Il Backstage condotto da Andrea Delogu

#ItaliaLovesRomagna la conferenza stampa istituzione alla RCF Arena di Reggio Emilia / Campovolo

📲 NUMERO SOLIDALE 45538 (attivo fino al 5 luglio) pic.twitter.com/n9xF5LnxtH — Paola Farina (@Paoletta_F) June 24, 2023

La campagna di raccolta fondi Italia Loves Romagna è attiva fino al 5 luglio attraverso il numero solidale 45538. Si può donare via SMS o con una chiamata da rete fissa. Quanto raccolto, come dichiarato dal Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, sarà destinato a progetti dedicati alla cultura. In particolare, sarà devoluto a scuole, biblioteche, scuole di musica situate nelle province più colpite di Forlì, Cesena e Ravenna

Grafica da Ufficio Stampa Parole & Dintorni / Instagram