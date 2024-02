‘Sinceramente’ di Annalisa è la canzone più ascoltata della playlist di Sanremo su Amazon Music e la più shazammata della settimana.

Sarà Annalisa a trionfare con la sua Sinceramente in questa edizione del festival? Mancano solo poche ore alla proclamazione ufficiale dei vincitori ma i clienti di Amazon Music hanno già i loro preferiti. Ecco, di seguito, la top 5 degli artisti più ascoltati della playlist di Sanremo 2024 su Amazon Music:

Sinceramente – Annalisa La noia – Angelina Mango Tuta gold – Mahmood Tu no – Irama I p’ me, tu p’ te – Geolier

Foto Kikapress

Nell’attesa di sapere chi si guadagnerà il primo posto in questa 74esima edizione del festival, Amazon Music propone “Get Ready With Peppe” su Amazon Music. Nel format social il maestro Vessicchio intervista gli artisti di quest’anno e condivide con loro aneddoti della sua lunga esperienza sanremese. Ascolta la playlist Sanremo 2024 su Amazon Music QUI

Annalisa conquista anche Shazam

I brani sanremesi, trasmessi nelle radio e suonati ormai dappertutto, sono stati shazammati dai fan. Le 5 canzoni più cercate questa settimana nella Shazam Top 200 Italia sono:

Sinceramente – Annalisa (#4) CLICK BOOM! – Rose Villain (#6) Tu no – Irama (#10) Un ragazzo una ragazza – The Kolors (#11) I p’ me, tu p’ te – Geolier (#13)

Per rivivere in qualsiasi momento la magia del Festival, tutte le canzoni sono disponibili su Apple Music in Audio Spaziale con Dolby Atmos nella playlist Sanremo 2024 tra i contenuti in primo piano della speciale sezione dedicata alla kermesse.

Foto Kikapress