La serata dei duetti ha cambiato la vetta della classifica del FantaSanremo: ecco la classifica aggiornata dopo le cover di venerdì.

La serata dedicata alle cover rivoluziona la classifica del FantaSanremo che, alla vigilia del gran finale di stasera, vede in testa La Sad con 375 punti. Il trio punk ha, infatti, scalzato dal primo gradino del podio Dargen D’Amico (a quota 360); segue, terza, BigMama con 333 punti. Questo lo scenario dopo una serata ricca di emozioni del Festival di Sanremo che, non a caso, ha regalato ben dieci bonus per standing ovation totale e parziale.

Molti artisti, poi, hanno portato a casa punti grazie ai bonus più rappresentativi e divertenti del fantasy game a partire dal furto della borsetta messo in atto da Renga Nek e BigMama. Lo stesso Nek, poi, con grande autoironia guadagna il suo bonus ad personam “ritrovando Laura tra il pubblico”. Per non parlare delle scapezzolate de Il Tre e La Sad.

I bonus durante la giornata

Nella giornata di venerdì 9 febbraio sono stati molti gli artisti che si sono assicurarti un bel bottino di punti ancora prima della loro esibizione. Ad accaparrarsi i 20 punti assegnati all’artista che “lascia un caffè sospeso da Papalina per un altro artista in gara”(Bonus premium Lavazza) sono stati Alfa, BigMama, Il Tre, La Sad e Ricchi e Poveri.

Stesso numero di punti per Mr.Rain, Fred De Palma ed ancora Alfa, Il Tre, La Sad e Ricchi e Poveri, gli artisti che si sono esibiti insieme alla FantaSanremo Orchestra (Bonus premium Bontempi). Inoltre, Alfa, La Sad e Sangiovanni hanno inoltre guadagnato altri 10 punti con il bonus della diretta social con @fantasanremo.

Girando per le strade di Sanremo, Annalisa, Dargen D’Amico e Ghali hanno incamerato 10 punti disegnando i baffi su un loro manifesto. Foto alle luminarie con le parole de L’Italiano (+10 punti) per Mr.Rain e Maninni mentre i Negramaro si sono recati in via Escoffier per una “palpatina” portafortuna alla statua del grande Mike Bongiorno (+10 punti).

I punti della quarta serata

Passando alla serata, tanti gli episodi “fantasanremesi” con punteggi individuali molto alti, addirittura ben cinque artisti sopra i 100 punti, per la maggior parte dei cantanti in gara. Buono anche il riscontro per il bonus giornaliero da 20 punti promosso da Uniamo – Federazione Italiana Malattie Rare, in collaborazione con FantaSanremo. Dopo le matite a sostegno del voto dei fuorisede alle prossime europee, nella serata delle cover il bonus consisteva nel mimare il simbolo della comunità delle persone con malattie rare di tutto il mondo, le mani intrecciate. E sono stati otto gli artisti che hanno sostenuto l’iniziativa: bnkr44, Dargen D’Amico, Emma, Il Volo, Maninni, Negramaro, Sangiovanni, e The Kolors.

Vincitori per la seconda volta consecutiva della classifica di serata La Sad: nel loro duetto con Donatella Rettore sulle note di Lamette hanno conquistato 135 punti anche grazie ai 50 messi in cascina nel pomeriggio. Fra i tanti bonus incamerati il Bonus Elettra per il twerking sul palco, il Bonus Achille per essersi “sdraiati a terra come i Doors” e le già citate scapezzolate e scapexxolate. Si aggiungono l’outfit total black (bonus Perlana) e l’essersi esibiti dopo l’una (bonus Rotoloni Regina).

Al secondo posto nella classifica di sera Alfa con 120 punti, 50 dei quali ottenuti prima dell’esibizione. Nel suo emozionante duetto con Roberto Vecchioni ha ottenuto 20 punti per la standing ovation totale del pubblico, 10 punti per la commozione evidente (Bonus Ciobar) e altrettanti per l’abbraccio al conduttore.

Al terzo posto gli scatenati Renga e Nek con il loro medley di successi, sicuramente una delle più piacevoli e divertenti sorprese di questa edizione del FantaSanremo, che hanno totalizzato 116 punti. Fra i bonus della loro performance il Bonus Dargen per gli occhiali da sole, la discesa in platea, il bonus Pelù per la sottrazione di una borsetta ad una spettatrice nella platea dell’Ariston e il Bonus Rosa per il bacio a una persona del pubblico.

Di assoluto rilievo anche le prestazioni di Big Mama nella sua cover di Lady Marmalade con Gaia, La Niña e Sissi e di Geolier, vincitore della serata delle cover (Bonus Generali) con il medley “Strade” insieme a Guè, Luchè e Gigi D’Alessio, giunti quarti a pari merito con 115 punti. Fra i malus assegnati da evidenziare l’interruzione dei brani cantati da Il Tre e Loredana Bertè per motivi tecnici, costata ad entrambe una penalità di 20 punti.

La classifica parziale di FantaSanremo 2024 dopo la quarta serata

Al termine della quarta serata questa è dunque la classifica generale:

La Sad 85 + 10 + 145 + 135 375 Dargen D’Amico 115 + 95 + 85 + 65 360 BigMama 65 + 58 + 95 + 115 333 Negramaro 50 + 60 + 130 + 75 315 Il Tre 65 + 33 + 105 + 95 298 Renga Nek 40 + 65 + 68 + 116 289 Emma 60 + 69 + 95 + 55 270 Alfa 50 + 48 + 50 + 120 268 Ricchi e Poveri 40 + 30 + 95 + 95 260 Sangiovanni 10 + 35 + 118 + 85 248 BNKR44 70 + 50 + 80 + 45 245 The Kolors 35 + 60 + 80 + 60 235 Annalisa 40 + 60 + 35 + 90 225 MrRain 50 + 43 + 40 + 90 223 Angelina Mango 30 + 25 + 85 + 80 220 Il Volo 40 + 60 + 65 + 50 215 Rose Villain 44 + 40 + 65 + 55 210 Geolier 35 + 50 + 5 + 115 205 Loredana Bertè 65 + 80 + 25 + 35 205 Fred De Palma 35 + 55 + 50 + 60 200 Ghali 50 + 15 +70 + 60 195 Maninni 50 + 15 + 55 + 70 190 Diodato 55 + 35 + 50 + 35 175 Mahmood 68 + 50 + 25 + 30 143 Fiorella Mannoia30 + 25 + 45 + 70 170 Santi Francesi 55 + 20 + 45 + 35 155 Gazzelle 45 + 25 + 65 + 15 150 CLARA 15 + 55 + 30 + 30 130 Alessandra Amoroso 25 + 10 + 45 + 40 120 Irama 15 + 35 + 20 + 50 120

