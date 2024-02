Pareri, statistiche e rumors a poche ore dal Festival di Sanremo 2024: i commenti di Fabio Caressa ed Emis Killa dal salotto di SisalTipster.

Il Festival di Sanremo deve ancora cominciare ma rumors, scommesse e commenti sono già più caldi che mai. E tra i ‘salotti’ più attivi c’è quello di SisalTipster, community social da oltre 110mila appassionati alla ricerca di analisi sugli eventi sportivi e non solo. Proprio in occasione della 74° edizione della kermesse, torna il format T-Quality sul Divano che finora ha coinvolto oltre 2,5 milioni di utenti social con oltre 5 milioni di visualizzazioni.

A commentare Sanremo 2024 torna ‘Il Professore’ di SisalTipster Fabio Caressa affiancato quest’anno da Emis Killa che prende il testimone da Jake La Furia. Il coinvolgimento del rapper promette di portare nuova dinamicità e freschezza alle discussioni sul Festival di Sanremo, aggiungendo competenza musicale all’esperienza tv del noto giornalista.

Il format video si svolge sul divano con i due protagonisti che si scambiano pareri, opinioni, gossip fornendo statistiche e analisi dettagliate. E alla viglia della prima serata, è disponibile sul canale Youtube SisalTipster il primo contenuto del T-Quality sul Divano dal titolo Il Big Match dell’Ariston.

Il primo appuntamento pre-gara con Caressa ed Emis Killa

Fabio ed Emis hanno già preso posto per le prime chiacchiera pre-gara. In quest’episodio di riscaldamento, i due protagonisti analizzano, tra dati e rumors, tutti gli aspetti di quella che dovrebbe essere l’ultima edizione condotta da Amadeus. Secondo le previsioni, la prima serata 2024 ha il 50% di possibilità di andare oltre il 61% di share conquistato nel 2023, raggiungendo la sera del 6 febbraio 2024 ben il 62,49%.

Inoltre, la 74° edizione di Sanremo vanta l’età media dei cantanti più bassa degli ultimi anni (35 anni e mezzo). E vede protagonisti un 50% di cantanti alla loro prima esperienza sul palco dell’Ariston. Sarà, dunque, un autentico confronto generazionale.

“Amadeus è stato capace di svecchiare la gara. Quindi il pubblico di Sanremo, e portare sul palco un tipo di linguaggio completamente diverso, molto più semplice e diretto”, osserva Fabio Caressa. “È stato bravissimo a ‘Fare come Pirlo’: ha sempre dato i tempi, ma non si è mai messo in primo piano. Ci vuole una grande intelligenza per farlo. Bisogna capire che il concetto di medium televisivo, che fa da tramite con il pubblico, con i social è ormai scomparso. Amadeus, quindi, ha presentato quello che ha preparato senza occupare troppo spazio, lasciando parlare la musica. È stata una mossa vincente”.

Riguardo ai cantanti in gara, invece, la sfida è apertissima. Fabio Caressa ed Emis Killa analizzano le statistiche più attuali partendo dalle sette categorie musicali individuate da SisalTipster. Ovvero: Rap-Urban; Pop-Urban; Pop Melodico; Pop Sensation; Cassa Dritta; Legends e Pop Alternativo. E le sorprese potrebbero essere molte con, tra i primi 10 classificati, nomi più o meno inaspettati come quello di Big Mama o quello di Gazzelle.

“Il festival – commenta Emis Killa – rimane un’ottima opportunità per tutti, soprattutto se si sale sul palco con la canzone giusta e con il giusto carisma. Cosa che si nota ancora di più per chi arriva dal rap e dall’urban. Per esempio, si pensi al successo di Achille Lauro con Rolls Royce o a Lazza lo scorso anno. Non ha vinto ma si può dire che è stato un po’ il vincitore visti i risultati ottenuti nel 2023 con Cenere”.

Il pezzo presentato a Sanremo, quindi, rimane la variabile fondamentale, ma per Emis chi potrebbe essere il vincitore? “Quest’anno, ammettendo che tutti i brani siano equiparabili, vedo molto bene Geolier – ha detto sul divano del T-Quality il rapper di Vimercate – Sta facendo bene a prescindere da Sanremo e riesce a raccogliere molto consenso anche cantando in dialetto. Credo sia dovuto al gran gusto musicale che indubbiamente possiede”.

Fabio Caressa ed Emis Killa continueranno le loro chiacchiere sul divano per tutta la durata della gara sanremese, indagandone i dietro le quinte e gli sviluppi. Il prossimo video è atteso per il 9 febbraio, prima dell’inizio della serata, sempre su YouTube. Il racconto del Festival prosegue tutta la settimana con video pillole e contenuti inediti ogni giorno su Instagram, Facebook e TikTok anche grazie al tiktoker Federico Felletti, inviato speciale SisalTipster a Sanremo. Fino domenica 11, con il suo inconfondibile stile, sonderà il sentiment dei sanremesi e di chi incontrerà per le vie della città, con una serie di interviste tutte da vedere sui canali social ufficiali SisalTipster.

