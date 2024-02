I versi de ‘L’Italiano’ illuminano via Matteotti e il Teatro Ariston: è l’omaggio di Carosello Records e di Sanremo a Toto Cutugno.

In occasione della 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana, Carosello Records – con il contributo del Comune di Sanremo – rende omaggio a Toto Cutugno. Via Matteotti è, infatti, illuminata con speciali luminarie che riprendono il testo de L’Italiano, una delle sue canzoni più celebri. L’installazione è stata inaugurata il 1° febbraio, a pochi giorni dall’inizio del festival, con la presenza di istituzioni locali, Amadeus, Carosello Records e Edizioni Curci.

Foto da Ufficio Stampa

Scomparso pochi mesi fa, Cutugno ha contribuito in modo significativo alla diffusione della musica italiana nel mondo. E proprio L’Italiano è diventata un inno dell’italianità, cantato e conosciuto a ogni latitudine. Dario Giovannini, direttore generale di Carosello Records, ha dichiarato: “Toto Cutugno ha contribuito in modo determinante alla diffusione della musica italiana nel mondo ed il suo legame con il Festival di Sanremo è indissolubile”.

“È per noi un onore omaggiare Toto a pochi mesi dalla sua scomparsa, celebrando L’Italiano – conclude Giovannini – Le sue canzoni resteranno un patrimonio fondamentale della nostra cultura”. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla casa discografica a cui Toto è stato legato per tutta la sua carriera. La scelta di via Matteotti è stata dettata dal forte legame tra il festival e Toto Cutugno, con le sue quindici partecipazioni e la vittoria nel 1980 con Solo noi.

Foto da Ufficio Stampa