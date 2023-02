Modà, Kekko: «A Sanremo per sconfiggere le mie paure»

Kekko dei Modà ci racconta 'Lasciami', il brano che ascolteremo a Sanremo e che parla - delicatamente - di depressione.

I Modà tornano in gara al Festival di Sanremo con il brano Lasciami, che – come ormai apertamente dichiarato da Kekko – parla non di una storia d’amore, ma del rapporto (tribolato) con la depressione. Una canzone autobiografica e un traguardo personale per il leader della band, che ci racconta infatti di non aver scritto Lasciami specificamente per il Festival.

«Il brano nasce da un viaggio mio molto introspettivo, che non potevo non considerare parte importante della mia vita. Dovevo lasciare un segno musicale. – ci dice Kekko – Ho scelto di portarla all’Ariston perché sono stato aiutato da Amadeus. Ci si vergogna molto della depressione ed ho capito che non bisogna avere vergogna. Condividere il problema può solo aiutare. A me ha aiutato molto».

«Quando mi è stata diagnosticata la depressione mi vergognavo. – continua l’artista – Non ne ho mai parlato, se non a maggio dello scorso anno. L’ho detto ai miei concerti perché era giusto che le persone sapessero perché ero distante dalla tv e dai palchi». L’esigenza del palco di Sanremo nasce quindi più dalla necessità di avere «una cassa di risonanza pazzesca per parlare di una cosa importante e delicata».

«Lo faccio perché la sto vivendo sulla mia pelle. La depressione non si prende su un autobus, vive dentro di te e sei tu stesso a risvegliarla. Voglio che Lasciami sia un messaggio per tutti quelli che hanno paura di affrontarla, per cercare di provare a scuoterli. Anche io, fondamentalmente, torno a Sanremo per vincere queste paure. La paura è ciò che mi ha bloccato finora e non basta un farmaco. Devi cercare di alzarti e combatterla. E a me questo palco fa molta paura: ho deciso che è arrivato il momento di affrontare questo timore parlandone e aprendomi per cercare di arrivare al cuore di chi ne soffre. Ho una famiglia bellissima che mi ha aiutato molto e ho avuto grande forza di volontà. Spero di portare un po’ di positività, perché è un rapporto di odio e amore quello con la depressione. Quando arriva la odi a morte, ma quando capisci che ci devi convivere e la accetti vedi la vita da prospettive diverse. A un certo punto hai paura che se ne vada perché impari tante cose. Cercare di trasformare il negativo in positivo credo sia importante per tutti. Io poi sento una responsabilità in più».

Le Vibrazioni con i Modà a Sanremo

Se l’avventura sanremese sarà inevitabilmente condizionata da questa responsabilità, per la serata delle cover i Modà hanno invitato Le Vibrazioni per intonare insieme Vieni da me. E sarà un vero regalo vedere insieme sul palco dell’Ariston due band: non solo nel 2023 i Modà festeggiano 20 anni di carriera e i 10 anni di Gioia, ma anche Vieni da me delle Vibrazioni compie 20 anni.

«Siamo felici e anche i ragazzi delle Vibrazioni lo sono. – dice Kekko – In un momento in cui la musica suonata è poca, portare due band con la stessa storia e la stessa gavetta a Sanremo è bello. Sono due band che appartengono alla stessa generazione».

Il tour

I Modà, nel 2023, partiranno inoltre per un lungo tour nei principali teatri italiani per la prima volta accompagnati da una orchestra.

«Per noi è molto stimolante. In questi anni abbiamo suonato canzoni in modo originale, ma stavolta abbiamo la possibilità di raccontare qualcosa in più. – dice Kekko – In un palazzetto i ritmi sono più serrati, mentre in teatro ascolti con più attenzione e tranquillità. Credo che abbiamo realizzato tutti i nostri sogni e fatto cose meravigliose. Rispetto a dieci anni fa torniamo a Sanremo un po’ più leggeri e consapevoli di quanto sia importante il Festival anche dopo la finale. Prima eravamo la band rivelazione, stavolta è chiaro che non andiamo lì per perdere ma sappiamo anche che quello che verrà sarà importante. Vogliamo portare l’empatia giusta. Sarà un passaggio che ci servirà a dire Ci siamo ancora e siamo qui».

