Con il brano ‘La noia’ Angelina Mango vince la 74° edizione del Festival di Sanremo e vola all’Eurovision Song Contest 2024. Le sue parole a caldo.

Tra le favorite della vigilia – data per vincente anche dall’Intelligenza Artificiale –, Angelina Mango conferma i pronostici. È, infatti, la cantautrice classe 2001 a vincere il Festival di Sanremo 2024 con il brano La noia, scritto insieme a Madame e composto con Dardust, affiancato alla produzione da E.D.D.. La cumbia messicana si impone, dunque, su I p’ me tu p’ te di Geolier (che conquista il 60% delle preferenze al televoto) e Sinceramente di Annalisa. A completare il podio a cinque, Ghali con il brano Casa mia e Irama con Tu no.

Foto Kikapress

“Non mi aspettavo nulla di quello che è successo, devo essere sincera”, commenta Angelina raccontando le sue emozioni a caldo. “Anzi, non ci credevo neanche quando mi sono vista nella lista dei concorrenti al Festival. Però sono riuscita a vivermi ogni momento senza troppe aspettative o pressioni, anche quando aprivo i social e di pressioni potevo averne tantissime. Invece ho visto tutto come carica, come forza e come amore da parte delle persone. E questo mi ha fatto vivere una delle settimane, anzi forse la settimana più bella della mia vita”.

“Su quel palco – prosegue raccontando la scelta del brano La Rondine, di papà Pino, nella serata delle cover – ho cercato di fare un omaggio in maniera rispettosa. Volevo che uscisse la canzone, volevo che uscisse un ricordo ancora più di me in quel momento. L’amore che mi è arrivato da parte del pubblico quando ho visto i cartelloni e tutti in piedi, è stato un grandissimo, un grandissimo onore. Ha reso fiera a me e tutta la mia famiglia”.

Una presenza, quella di Pino Mango, emotivamente molto forte papà in questo Sanremo. “Questa settimana l’ho vissuta lontana dalla mia famiglia fisicamente però mi sono portata tutto l’amore che mi hanno insegnato nella vita. Quindi erano tutti presenti: io sul palco con me avevo un sacco di gente. Tutta la gente che amo era con me e non ero da sola. Mai. Cosa mi direbbe oggi mio padre? Sono una persona educata e gentile e credo che prima di tutto sarebbe fiero di questo”.

Confermando, quindi, la volontà di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango afferma: “Sì lo voglio! Questo Eurovision mi prende molto alla sprovvista perché non avevo nessun tipo di aspettativa ma io non escludo niente nella mia vita. La musica è libera e in tutte le lingue. Mi è capitato di cantare in italiano, in spagnolo, in napoletano e, perché no, magari un giorno potrei farlo anche in inglese”.

Arriva, poi, un commento a proposito delle polemiche legate ai voti della sala stampa che hanno ribaltato il televoto, “Ho vissuto quest’esperienza in maniera molto istintiva, cogliendone i momenti e concentrandomi su quello che stavo facendo io. Personalmente non ho seguito tutte le polemiche e tutta questa parte della competizione anzitutto perché non l’ho vissuta come una competizione e non ho pensato così tanto alla classifica. Detto questo, io sono contentissima che i miei colleghi abbiano delle canzoni che ascolteremo per tantissimo tempo, e che ascolterò io per prima. Mi piace condividere con loro questa fortuna”.

Foto Kikapress

Un commento, poi, sul sostegno di Maria De Filippi. “Sicuramente l’esperienza che ho fatto nell’ultimo anno, ad Amici, mi ha mi ha aiutato tantissimo a mettere come priorità la musica e il motivo per cui la faccio. Nel momento in cui ti rendi davvero conto che è che è un’esigenza vitale, vai anche oltre la stanchezza e la paura. È stata una grande scuola e Maria mi fatto superare tantissime delle mie paure e mi è stata vicina sempre. Ci siamo sentite ed è molto contenta”.

E adesso? “Non vedo l’ora di andare a mangiare una pizza con gli amici”.

La serata finale e gli altri premi

La vittoria di Angelina Mango arriva in una serata finale che, dalle 21:27 alle 02:59, ha registrato il 74.1% di share incollando alla tv 14 milioni 301 mila spettatori. La prima parte (dalle 21.27 alle 23.31) ha ottenuto il 70.8% di share con 17 milioni 281 mila spettatori mentre la seconda (dalle 23.34 alle 02.59) ha raggiunto il 78.8% con 11 milioni 724 mila spettatori.

La finale di Sanremo 2024 ha visto, poi, la consegna degli altri consueti premi del festival. Loredana Bertè ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini” con la canzone Pazza. A lei, 54 voti dei giornalisti accreditati presso la Sala Stampa Ariston Roof, seguita da Fiorella Mannoia con 16 voti e Diodato con 15. Angelina Mango invece si porta a casa anche il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla” con 22 preferenze. Alle sue spalle, Fiorella Mannoia con 18 preferenze, Loredana Bertè con 17 preferenze e Dargen D’Amico,10 preferenze.

E sempre di Angelina è il Premio ‘Giancarlo Bigazzi’ per la miglior composizione assegnato dall’orchestra.

Foto Kikapress