Tutto pronto per la finale del Festival di Sanremo che vedrà sul palco i 30 Artisti in gara: alla co-conduzione Fiorello. La scaletta e gli ospiti.

Tempo di finale a Sanremo 2024, dopo la vittoria di Geolier nella serata dedicata alle cover e ai duetti. E dopo la co-conduzione di Lorella Cuccarini, ad affiancare Amadeus arriva il ‘socio’ storico Fiorello, con cui – secondo le intenzioni dichiarate – il direttore artistico concluderà per ora l’esperienza all’Ariston. Ospite della serata Roberto Bolle, che in conferenza stampa ha anticipato qualcosa della sua performance. “È una grandissima emozione essere qui, tornare al Festival”, racconta il danzatore.

“Sono già stato due volte a Sanremo ma quando Amadeus mi ha chiamato per questa edizione sono stato super felice. E per questo ho detto immediatamente di sì, assolutamente ci volevo essere”, prosegue Bolle. “Anche se c’era un piccolo problema. – svela – Questa settimana per me è una settimana molto importante perché proprio ieri sera ho avuto lo spettacolo forse più importante di questa mia stagione artistica. Ero a Londra, con uno spettacolo particolare perché sono stato celebrato per i miei 25 anni come artista. Ed è stato un momento molto speciale perché non è usuale”.

“Sono arrivato, quindi, a Sanremo da pochissimo senza dormire e ora ho le prove ma non potevo dire di no ad Amadeus. Non potevo perdere quest’opportunità. Quello del Festival di Sanremo è un palco straordinario per me, che ha sempre creduto nell’importanza anche di portare la danza in luoghi speciali e popolari. Di portarla a un pubblico che sia il più grande possibile”.

Senza fornire troppi dettagli, Roberto Bolle spiega: “salirò sul palco con un brano iconic della danza del Novecento che non è mai stato fatto sulla televisione italiana. È un balletto che viene eseguito in repertorio normalmente alla Scala di Milano e all’Opera di Parigi, quindi nei grandi teatri, ma è stato anche eseguito nei luoghi più pop. E questo è un luogo molto popolare, so che riuscirà a scaldare il pubblico regalando un momento speciale in un grande evento musicale che è molto seguito anche nel mondo”.

Quindi, l’artista ha colto l’occasione per annunciare il ritorno sul piccolo schermo con una nuova prima serata su Rai Uno dal titolo, Viva la Danza, il prossimo 29 aprile, nella Giornata internazionale della danza.

La quinta serata: ospiti, premi e durata della finale

In apertura la Banda dell’Esercito Italiano con l’Inno di Mameli quindi l’avvio della gara. Ospite, oltre a Roberto Bolle, anche Luca Argentero protagonista di DOC e Gigliola Cinquetti che porterà dopo sessant’anni Non ho l’età sul palco di Sanremo. Un altro momento di celebrazione verrà poi riservato ai settant’anni della Rai e ai cent’anni della radio Rai.

Di seguito i premi assegnati:

Leone d’oro al vincitore

al vincitore Premio della critica ‘Mia Martini’ assegnato dalla Sala Stampa del Roof

assegnato dalla Sala Stampa del Roof Premio della stampa ‘Lucio Dalla’ assegnato Sala Stampa del Palafiori

assegnato Sala Stampa del Palafiori Premio Sergio Bardotti per il miglior testo assegnato dalla Commissione musicale

per il miglior testo assegnato dalla Commissione musicale Premio Giancarlo Bigazzi assegnato dai maestri dell’orchestra

Sul palco Suzuki ci sarà, poi, Tananai e sul palco della Costa Smeralda ritorna Tedua. L’inizio è previsto alle ore 20:45 e la fine “prima di Uno Mattina in Famiglia” – secondo le parole della vicedirettrice dell’intrattenimento prime time Rai, Federica Lentini –, ovvero intorno alle 2:30.

Serata finale: l’ordine di esibizione degli artisti in gara

A inizio diretta, verrà comunicata la classifica cumulativa delle quattro serate finora. Quindi, tutti i 30 Artisti in gara tornano a esibirsi con i brani in gara, votati attraverso il Televoto. A fine esibizione Amadeus darà la classifica finale definitiva dal trentesimo al sesto posto, quindi si azzererà la completamente. I primi cinque classificati torneranno di nuovo sul palco e voteranno la Sala Stampa, TV e Radio, la giuria della radio e di nuovo il pubblico da casa. Ecco l’ordine di uscita dei cantanti della finale:

Renga Nek BigMama Gazzelle Dargen D’Amico Il Volo Loredana Bertè Negramaro Mahmood Santi Francesi Diodato Fiorella Mannoia Alessandra Amoroso Alfa Irama Ghali Annalisa Angelina Mango Geolier Emma Il Tre Ricchi e Poveri The Kolors Maninni La Sad Mr.Rain Fred De Palma Sangiovanni CLARA BNKR44 Rose Villain

