Al via la 74° edizione del Festival di Sanremo con Amadeus affiancato da Marco Mengoni in veste di super ospite e co-conduttore. Tutto sulla prima serata.

Si accendono le luci e si alza il sipario al Teatro Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2024, condotta da Amadeus affiancato da Marco Mengoni. “Sono davvero felice di aprire con Marco – esordisce il direttore artistico – Non solo presenterà le canzoni, con la tipica formula ‘dirige l’orchestra, testo di. musica di’ ma consegnerà anche i fiori che io ho consegnato a lui l’anno scorso. È una cosa che mi piace, la musica che è dentro la musica. Mi auguro che le trenta canzoni, da questa sera, possano veramente viaggiare a una velocità pazzesca. E fra tanti anni si possano ancora sentire: la musica è sempre la mia priorità, è il mio obiettivo”.

Foto Kikapress

Ad aprire la serata, come da tradizione degli ultimi anni, è il vincitore dell’edizione precedente, quindi Marco Mengoni con Due vite. “Ci sarà una bella scena, porterò sul palco la luna – anticipa il cantautore – quindi sarà una dimensione un po’ lunare”. Ma non sarà la sola esibitone: “sto preparando un po’ di cose…”, aggiunge Mengoni. “Ad un certo punto ci saranno alcune delle canzoni che mi hanno permesso di essere qui oggi. E ci saranno tante persone con le quali mi esibisco: a un certo punto, la scena si riempirà di umanità”.

“Poi nel frattempo, durante la serata, cercherò di sbagliare meno nomi possibili e di impappinarmi il meno possibile!”, sorride l’artista. “Spero di essere chiaro e meno emozionato di adesso! Ci divertiremo. Come dice Amadeus il divertimento è un po’ il motto. Sarò me stesso, in verità, e anche le piccole cose che faremo saranno me. in fondo sono così: uno che vuole cercare di essere sempre serio, ma poi è un umano, è goffo e quindi ci sarà la verità”.

"@mengonimarco è un vero talento, lo era già quando è arrivato a @SanremoRai la prima volta.

Andiamo a divertirci ed è la cosa più importante".

Amadeus



💐#Sanremo2024, da stasera su @RaiUno, @RaiRadio2, @RaiPlay e Rai4k. pic.twitter.com/dSPdncWf5X — Rai (@Raiofficialnews) February 6, 2024

Durante la prima serata è previsto anche un omaggio a Toto Cutugno e la presenza della mamma di Giogiò, musicista napoletano rimasto vittima di una sparatoria. Annunciata anche, a sorpresa, la sciatrice Federica Brignone, l’italiana con il migliore palmarès di sempre.

"Quello che sento è di non essermi mai staccato da Sanremo. Sono fortunato e molto felice di esserci. Ringrazio Amadeus per avermi scelto e per avermi lasciato la libertà di esprimermi come volevo".

Prima serata: l’ordine di esibizione degli artisti in gara

Martedì 6 febbraio, il Festival di Sanremo 2024 apre con tutte le 30 canzoni in gara votate dalla giuria sala stampa tv e web. A fine serata verrà svelata la classifica con le prime 5 canzoni, ecco l’ordine di uscita dei cantanti: