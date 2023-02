Spotify va a Sanremo: ecco playlist, classifiche e pronostici del festival

Dal 7 all’11 febbraio si accendono i riflettori di Sanremo con il Festival della Canzone Italiana. E Spotify svela i brani più ascoltati negli ultimi dieci anni.

Ci siamo: il 7 febbraio si accendono i riflettori al Teatro Ariston per il Festival di Sanremo numero 73, il quarto sotto la direzione di Amadeus. Cinque serate che sono la vetrina nazionalpopolare più importante che la musica italiana conosca. E quando si parla di note, può mancare Spotify? Quella che sta per aprirsi è l’undicesima edizione del Festival ascoltabile sulla piattaforma. Era, infatti, il 2013 quando gli inediti della kermesse – vinta da Marco Mengoni con L’essenziale – sbarcavano per la prima volta su Spotify immediatamente dopo l’esordio sul palco.

Grafica da Ufficio Stampa

In questo decennio, alla classifica ufficiale del Festival si è affiancata quella degli ascolti sulla piattaforma. Per festeggiare questo binomio ormai inscindibile, Spotify annuncia molte novità a partire dalla classifica con i brani sanremesi più ascoltati dal 2013 al 2022. Su tutti svetta Brividi di Mahmood e BLANCO, seguita sul podio da Per Un Milione dei Boomdabash e da Soldi di Mahmood. In quarta e quinta posizione troviamo I Tuoi Particolari di Ultimo e ZITTI E BUONI dei Måneskin.

Di seguito la Top Ten completa:

Tuttavia, sono Fasma e GG a conquistare gli utenti tra i 18 e i 24 anni con la loro Per sentirmi vivo, mentre la canzone ascoltata in percentuale maggiore dai giovanissimi (0-17 anni) è Il mondo esplode tranne noi di Dear Jack. E ancora, Fiamme negli occhi dei Coma_Cose è stata ascoltata in percentuale maggiore dai Millennials (25-29 anni) mentre gli utenti tra i 35 e i 44 anni sono stati conquistati da Niente di Malika Ayane.

Le altre novità di Spotify per Sanremo 2023

Per la prima volta, Spotify permette agli utenti di fare le proprie previsioni sul podio di Sanremo 2023 direttamente in app o a questo link. Fino al 6 febbraio si potrà, dunque, provare a indovinare i tre finalisti del Festival e condividere la propria previsione sui social. Inoltre, come di consueto, nell’hub Sanremo in piattaforma sono disponibili tutte le playlist e i contenuti dedicati al Festival della canzone italiana.

Inoltre, per il secondo anno consecutivo torna uno dei podcast originali Spotify di maggior successo, quello di Camihawke e Alice Venturi, Tutte le volte che, con speciali dedicati alla kermesse. Infine, solo dal 6 al 12 febbraio e in esclusiva per i nuovi utenti Premium, si potranno ottenere 2 mesi di Spotify Premium Individual gratuiti.

Grafica da Ufficio Stampa Spotify