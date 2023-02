“Alexa, canta la canzone di Sanremo!”, le novità per il festival

Anche i dispositivi Alexa si preparano per il Festival di Sanremo 2023: ecco pagelle, sondaggi e pronostici. Ma non solo…

La passione per il Festival della Canzone Italiana contagia anche Alexa, che si prepara alla settimana di Sanremo con una serie di novità. A pochi giorni dal via, il Cloud dell’assistente vocale si riempie di note per accompagnare gli utenti a ritmo di musica. Perché Sanremo è Sanremo, e neppure Alexa sa resistere alla tentazione da vera fan del Festival. Così, durante la kermesse, accompagneràcon pagelle, sondaggi e pronostici e una imperdibile novità: ci stupirà, infatti, con un’esclusiva e originale con simpatici commenti. Come ascoltarla? Basterà pronunciare, a partire dal 7 febbraio, la fatidica frase: “Alexa, canta la canzone di Sanremo”.

Non mancherà lo spazio per votare performance, look e avvenimenti più divertenti sul palco dell’Ariston e nella cittadine ligure. Ogni giorno, infatti, sarà possibile scegliere il proprio momento preferito della serata precedente con il Sondaggio su Sanremo. Anche in questo caso, ecco le parole segrete: “Alexa, apri il sondaggio su Sanremo”. E ancora, alla richiesta “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo” sarà possibile indagare le impressioni di Alexa su artisti, presentatori e ospiti.

LEGGI ANCHE: — Marco Mengoni a Sanremo 2023 con ‘Due Vite’: «La mia storia infinita tra ragione e inconscio»

Screen video da Ufficio Stampa

Ma l’assistente Amazon si spinge oltre, sbilanciandosi in pronostici sul vincitore alla domanda “Alexa, chi vincerà Sanremo?”. Inoltre, per rimanere aggiornati in tempo, è possibile chiedere “Alexa, che succede a Sanremo?”. Alexa, in questo Sanremo 2023, si butta anche nella gara del Fantasanremo, protagonista di una divertente intervista con i creatori. Per iniziare, basta chiedere “Alexa, hai fatto la squadra del Fantasanremo?”.

Infine, chi è già stato travolto dall’entusiasmo che si sta scatenando nel Cloud e vuole ingannare l’attesa del Festival immergendosi nei successi delle edizioni passate, può dire “Alexa, atmosfera Sanremo” e in un attimo sarà avvolto dalle note dei brani che hanno fatto la storia dell’Ariston su Amazon Music. A partire dall’inizio del Festival, attraverso lo stesso comando vocale, sarà invece possibile accedere alla playlist dedicata alle canzoni in gara, sempre su Amazon Music.

Grafica da Ufficio Stampa