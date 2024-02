Emergono i primi dettagli circa la performance di Marco Mengoni sul palco di Sanremo 2024 in veste di co-conduttore e super ospite.

Come ogni anno, il Festival di Sanremo è finalmente arrivato e c’è grande trepidazione dietro le quinte del Teatro Ariston. Gli artisti sono pronti a salire sul palco per darsi battaglia a suon di musica, coreografie e anche di abiti e costumi. Qui entra in gioco United Colors of Benetton, uno dei brand più amati dagli italiani.

A dare vita agli outfit Benetton questa volta saranno i coristi, i componenti della band e i performers di Marco Mengoni, due volte vincitore del festival nel 2013 e nel 2023. Durante l’esibizione del cantautore italiano, durante la prima serata, gli artisti indosseranno un total look black composto da gilet, maglia, pantaloni e un’inedita mantella, mentre i musicisti si esibiranno in completo scuro con una maglia.

Raddoppia la data di San Siro

Dueeeee ❤️😎💥🤯



🎫 Biglietti disponibili da domani alle 12:00 https://t.co/Xr70yoMSnH#MarcoNegliStadi2025 pic.twitter.com/lNJDk2dXJi — Marco Mengoni (@mengonimarco) February 5, 2024

È la rivisitazione contemporanea dell’uniforme del performer concepita da Andrea Incontri, Creative Director di United Colors of Benetton, insieme a Lorenzo Posocco, stylist di Marco Mengoni. L’anticipazione, comunicata dal brand con una nota ufficiale, arriva nel giorno in cui il cantautore ha anche annunciato il raddoppio la data di Milano con un secondo appuntamento a San Siro di Marco negli Stadi 2025. Qui il calendario aggiornato.

Prodotto e organizzato da Live Nation, Marco negli Stadi segnerà un nuovo capitolo dell’esperienza musicale del cantautore, a partire dal racconto di 15 anni di carriera ricchi di riconoscimenti, vittorie, grandi platee ed empatia con il pubblico italiano ed europeo nei quali Marco ha collezionato 79 dischi di platino, 2.5 miliardi di streaming, 8 album in studio e 10 tour live.

Foto di Sarah Louise Bennett / EBU