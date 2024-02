L’etichetta fondata in Jamaica nel 1959 lancia, in limited edition, una capsule collection disegnata dalla giovane stilista Carolina Crippa.

È disponibile da giovedì 1° febbraio 2024 la nuova capsule collection di Island Records, acquistabile sul digital store ufficiale di Universal Music. In limited edition, la collezione ripercorre i momenti più importanti della storia dell’etichetta, dalla sua nascita in Jamaica nel 1959 fino all’uscita dell’album ‘Catch a Fire’ di Bob Marley (1973).

Con questa collection, infatti, Island Records vuole evidenziare l’impatto che ha avuto – e continua ad operare – nel mondo della musica mondiale. Nota per aver supportato i movimenti musicali emergenti, la labelcelebra la propria capacità di innovazione continua e integrità artistica scegliendo affidando la collezione alla giovane Carolina Crippa.

La stilista ha saputo unire il mondo streetwear alla storia di Island Records realizzando capi con materiali Made in Italy secondo un’etica artigianale, ecosostenibile e genderless. Sono quattro i capi d’abbigliamento (felpa, t-shirt in doppia versione e calzini) che compongono la collezione, con lo storico logo a palma inserito in un contesto moderno e chill allo stesso tempo. Un connubio che crea un punto di contatto tra chi vive la Musica per lavoro e chi la ascolta per passione.

