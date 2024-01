Festival di Sanremo 2024, Geolier avanza tra i bookmaker: il rapper di Napoli supera anche Alessandra Amoroso in quota.

Nel suo esordio al Festival di Sanremo 2024, il rapper napoletano Geolier non solo si fa notare, ma emerge come uno dei principali favoriti per la vittoria finale, secondo gli analisti delle scommesse. Con una quotazione di 3,35 su Planetwin365 e 3,50 su Snai, Geolier supera Alessandra Amoroso, anche lei alla sua prima esperienza all’Ariston, la cui quota di vittoria si attesta a 4,50 secondo William Hill.

Il podio dei bookmaker, inoltre, vede Annalisa in terza posizione con una quota di 6,50. Tuttavia, la competizione si preannuncia piuttosto serrata con Angelina Mango, altra new entry a Sanremo, che spicca con una quotazione di 7,25, seguita dalla coppia Negramaro e Il Volo a 10, mentre Mahmood raggiunge la quotazione di 13.

Leggi anche: ABBIAMO ASCOLTATO TUTTI I BRANI DI SANREMO: ECCO QUELLA CHE CI PIACE DI PIÙ!

Per alcuni campioni del passato, le possibilità sembrano invece più limitate: Diodato, vincitore di indimenticato dell’edizione 2020 con Fai rumore, e l’acclamata Emma sono quotati a 25, mentre i Ricchi e Poveri, già trionfatori 39 anni fa, sono dati a 81.

L’ascesa di Geolier nei pronostici evidenzia l’entusiasmo attorno a questa nuova entrata al Festival di Sanremo e il suo impatto nel panorama musicale italiano. Subito dopo l’annuncio della sua partecipazione alla 74^ edizione della kermesse, infatti, il rapper in meno di 2 giorni ha fatto il sold out per lo speciale concerto nella sua città natale previsto per sabato 22 giugno 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Foto: Matteo (baglyo) Baglioni