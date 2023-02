FantaSanremo, punteggi serata finale: iconico Rosa Chemical

In attesa di scoprire i vincitori, uno sguardo ai punteggi del FantaSanremo per la serata finale: Rosa Chemical è già nella storia.

Il Festival di Sanremo si è concluso con la vittoria di Marco Mengoni e la sua Due vite, ma chi ha vinto il FantaSanremo 2023? Il verdetto tanto atteso sarà comunicato domenica 12 febbraio nel corso della diretta di fine FantaSanremo sulla pagina Instagram del fantasy game.

Di sicuro anche la giornata di ieri non ha deluso le aspettative, con numerosi artisti che si sono impegnati alla ricerca di bonus. Come nei giorni scorsi, ancora prima della loro esibizione, tanti cantanti in gara hanno cercato di sfruttare le possibilità offerte dai bonus premium e settimanali. Su tutti Shari e i Coma_Cose che hanno fatto visita al team del FantaSanremo nel suo quartier generale, il Bar Papalina allestito al Palafiori. Si sono così accaparrati i 25 punti assegnati all’artista che lascia un caffè sospeso da Papalina per un altro artista in gara. Il duo composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano ha guadagnato altri 20 punti grazie alla promessa di matrimonio in diretta Instagram dei due artisti proprio all’interno del bar ricostruito al Palafiori. Di passaggio al bar da Papalina anche Olly che però il bonus per il caffè lo aveva già preso nei giorni scorsi.

Quelli del FantaSanremo hanno poi svelato il bonus giornaliero del sabato: 20 punti all’artista che utilizza l’espressione tam tam durante la serata finale. L’espressione riprende il titolo della canzone che ha accompagnato l’edizione 2023 del FantaSanremo, C’è un tam tam degli Eugenio in Via di Gioia.

FantaSanremo: trionfo di Marco Mengoni e Colapesce e Dimartino

L’artista ad aver totalizzato più punti nel corso della serata è stato Marco Mengoni. L’artista ha guadagnato punti extra non solo per la vittoria finale, ma anche per la vittoria del Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale e il Bonus Radio Italia per la canzone più trasmessa da Radio Italia durante la settimana del Festival.

Al secondo posto di serata Colapesce Dimartino. A dispetto del 10° posto nella classifica finale del festival, il duo ha guadagnato molti punti grazie alla vittoria del Premio della critica Mia Martini. Ma anche del premio della Sala stampa Lucio Dalla e del premio Giuria di qualità. Quest’ultimo è nato dalla collaborazione fra il FantaSanremo ed i direttori d’orchestra impegnati nella direzione di brani in gara.

Chi invece i punti del FantaSanremo li ha guadagnati esclusivamente grazie alla sua esibizione è stato Rosa Chemical che ha infranto tutti i record per quanto riguarda i bonus raccolti durante una singola performance. L’artista piemontese ha conquistato bonus per essere stato presentato dal co-conduttore, per aver indossato occhiali da sole e per la doppia scapezzolata grazie alla camicia bucata nei punti strategici. Ancora: per aver pronunciato la parola tam tam, per essere sceso in platea a chiamare Fedez, per aver fatto twerking dopo essersi seduto sopra di lui, per l’invasione di palco non programmata dello stesso Fedez e per averlo baciato alla francese, per dichiarazioni, gesti o simboli a favore della sostenibilità ambientale e per dichiarazioni e gesti pro LGBTQIA+.

Molto buona anche la prestazione fantasanremese dei Coma_Cose che – ad una ottima performance in termini di bonus – hanno aggiunto i punti ricavati con la vittoria del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. Da segnalare nel contesto dei risultati di serata anche l’ottimo risultato di Sethu, in testa alla classifica prima della serata conclusiva. Sethu ha raccolto molti punti con bonus sul palco (discesa in platea, ballerini, standing ovation e chiaramente tam tam) ed ha guadagnato anche un cospicuo extra per il suo piazzamento in classifica all’ultimo posto.

I Malus e Bonus della finale di Sanremo

Pochi i malus assegnati nella serata di ieri, solo sei. Shari e Tananai hanno avuto il malus di 5 punti a causa dello sbaglio del nome dell’autore, compositore, direttore d’orchestra da parte del presentatore. Stessa penalità per il cappello indossato da Ariete, Articolo 31 e Modà e per la seduta sulle scale di Mr.Rain.

I bonus più assegnati in gara ieri sono stati invece le parole di ringraziamento post esibizione (27 volte), l’artista ad esibirsi dopo la mezzanotte (16), l’artista presentato dal co-conduttore (15), il bacio sulla guancia (12), l’outfit luminoso (12) e l’abbraccio post esibizione. A pronunciare l’espressione tam tam sul palco dell’Ariston sono stati Ariete, Gianluca Grignani, Levante, Paola & Chiara, Rosa Chemical e Sethu.

