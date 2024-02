Sono i ragazzi de La Sad ad aggiudicarsi la vittoria del FantaSanremo 2024 conquistando un totale di 486 punti. Secondo posto per Dargen D’Amico.

La Sad si aggiudicano il FantaSanremo 2024 con un punteggio totale nella settimana del festivali pari a 486 punti. Il trio punk precede, dunque Dargen D’Amico a quota 460 e Angelina Mango con 420. Avvincente il testa a testa con Dargen D’Amico, in testa nella classifica generale nelle prime tre serate, che si è risolto con il distacco minore fra primo e secondo nella storia del FantaSanremo. Solo 26 punti.

A determinare la vittoria di La Sad ha contribuito il crescendo di punti dalla terza serata in poi con 145 punti giovedì venerdì e 101 nella finale. Poco ha inciso, dunque, il malus di -24 per il 27esimo posto nella classifica del Festival.

Entusiasmante per i suoi fantallenatori anche il FantaSanremo di Dargen D’Amico. Per lui, purtroppo, un malus di -10 derivato dalla 20esima posizione nella classifica di Sanremo 2024 e l’assenza di qualche bonus settimanale.

Sul terzo gradino del podio del fantasy game c’è la vincitrice della kermesse, Angelina Mango. Per lei una medaglia grazie ai punti conquistati con la vittoria, i riconoscimenti per il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e per il Premio Giancarlo Bigazzi. Così, è risalita dal 15esimo posto alla medaglia di bronzo.

La classifica finale di FantaSanremo 2024

Ecco allora la classifica coi punteggi finali del FantaSanremo 2024:

La Sad 486 Dargen D’Amico 460 Angelina Mango 420 Il Tre 415 BigMama 414 Emma 389 Il Volo 383 Negramaro 382 BNKR44 359 Alfa 348 Annalisa 335 Renga Nek 334 Maninni 333 Loredana Bertè 327 Mr.Rain 314 The Kolors 313 Diodato 313 Sangiovanni 310 Ghali 305 Ricchi e Poveri 303 Rose Villain 299 Geolier 290 Fred De Palma 280 Santi Francesi 269 Mahmood 259 Fiorella Mannoia 250 Gazzelle 196 Irama 195 Alessandra Amoroso 174 CLARA 147

