FantaSanremo, la sigla ufficiale 2023 è degli Eugenio in Via di Gioia

Gli Eugenio in Via di Gioia cantano ‘C’è un tam-tam’, la sigla ufficiale di FantaSanremo 2023 disponibile su YouTube, TikTok e Meta.

Sono gli Eugenio in Via di Gioia a firmare la sigla ufficiale del FantaSanremo 2023, il gioco online che ormai è un trend da milioni di iscritti. A fare da colonna sonora all’imperdibile sfida per gli appassionati del Festival è il brano C’è un tam-tam (FantaSanremo 2023 Official Anthem), disponibile su YouTube, TikTok e Meta. La sigla inedita è stata realizzata appositamente dalla band per la corrente edizione del fantagioco.

“C’è chi aspetta Beppe Vessì, E c’è un ultima richiesta, ‘Ferragni Please, Ama’ porta i Pooh, tu portaci i Jalisse”, canta ironicamente la band. “Come grandi simpatizzanti di FantaSanremo siamo felici e onorati di aver scritto la sigla ufficiale dell’edizione 2023. Ci auguriamo che questo inno crei il giusto ‘Tam Tam’ del pubblico appassionato al festival! E che vinca il migliore”, sono le parole degli Eugenio in Via di Gioia.

Un nuovo tour per i dieci anni di carriera

Il gruppo ha da poco pubblicato il singolo Tornano (Virgin Records / Universal Music Italia), che introduce un anno di festeggiamenti per il decennale. “È una canzone arrivata tutto d’un tratto – dicono Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia, Lorenzo Federici – durante un viaggio di ritorno verso casa. Quando gli amici dormono, la musica è spenta e il rumore delle ruote sull’asfalto porta la mente a viaggiare nei ricordi. Fa impressione accorgersi che non gli attimi di gioia, ma i momenti più inaspettati, sottili e strani, se erano condivisi, diventino i più intensi”.

LEGGI ANCHE: — FantaSanremo diventa sostenibile con la partnership di 3Bee

Canzone dopo canzone, concerto dopo concerto dieci anni sono passati in fretta e gli Eugenio in Via di Gioia spengono le loro prime dieci candeline insieme. La festa della band per il decennale non poteva che essere live, per questo dal 25 marzo saranno in tour nei club della penisola. “Siamo più uniti che mai e intenzionati a portare avanti un discorso cominciato 3650 giorni fa per le strade di Torino e culminato nel 2022 con Amore e Rivoluzione, album che racchiude un modus operandi, un’attitudine alla crisi, una volontà collettiva che chiede a gran voce: collaborazione e cambiamento”.

Queste le date del tour:

25 marzo – Bari , Demodé

, Demodé 26 marzo – Napoli , Duel

, Duel 30 marzo – Bologna , Estragon

, Estragon 31 marzo – Roma , Atlantico

, Atlantico 1 aprile – Senigallia , Mamamia

, Mamamia 5 aprile – Padova , Halle

, Halle 6 aprile – Milano, Alcatraz

Foto Magliocchetti – Baiardini da Ufficio Stampa