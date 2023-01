FantaSanremo diventa sostenibile con la partnership di 3Bee

La climate tech company 3Bee è sustainability partner di FantaSanremo: ecco il bonus sostenibile che fa guadagnare punti.

Si avvicina la settimana del Festival di Sanremo ed è già pieno fermento per i giocatori del FantaSanremo alle prese con la formazione delle squadre e la partecipazione alle leghe. Quest’anno, il fantagioco online diventato virale ha un cuore green grazie alla partnership con 3Bee, climate tech company impegnata nella protezione delle api. L’azienda è, infatti, sustainability partner con l’obiettivo di farsi portavoce dell’importanza della rigenerazione della biodiversità.

Foto da Ufficio Stampa 3Bee

Hashtag ufficiale della campagna è #ImpolliniAMO, claim che accompagnerà gli utenti anche in vista di San Valentino con una serie di iniziative a sostegno del pianeta.“3Bee ha deciso di essere sustainability partner di FantaSanremo perché rappresenta il cambiamento per eccellenza – afferma Niccolò Calandri, CEO di 3Bee – Grazie al digitale infatti, è stato in grado di trasformare e migliorare un format con una solida tradizione alle spalle. Allo stesso modo, 3Bee sta cambiando il modo in cui si protegge l’ambiente, si analizzano i problemi e si migliora la biodiversità che ci circonda”.

“#Impolliniamo è amore in tutte le sue declinazioni, per se stessi, per l’ambiente, tra genitori e figli, ma anche tra aziende”, prosegue Calandri. “Solo attraverso l’impegno e il contributo dei partner infatti, possiamo arrivare a un cambiamento concreto”.

L’Oasi dei Fiori e il bonus 3Bee

Da sempre simboli del Festival di Sanremo, i fiori sono risorsa preziosa per le api e gli impollinatori. In collaborazione con FantaSanremo, 3Bee ha creato l’Oasi dei Fiori nella quale pianterà e curerà alberi nettariferi ogni volta che un artista effettuerà azioni sostenibili sul palco. Quando ciò si verificherà, verrà assegnato il bonus sostenibile 3Bee dal valore di +10 punti.

Al di là dell’assegnazione del bonus, chiunque potrà partecipare e popolare l’Oasi dei Fiori adottando alveari e alberi nettariferi con un semplice click, contribuendo così a proteggere la biodiversità. Inoltre, i giocatori di FantaSanremo potranno unirsi alla Lega 3Bee e atterrare sull’Oasi dei Fiori tramite la call-to-action impolliniamo. Gli utenti potranno mettersi in gioco con la propria squadra in questa incredibile sfida cercando di accaparrarsi il bonus sostenibile 3Bee grazie alle azioni svolte dagli artisti da loro scelti.

Foto da Ufficio Stampa 3Bee