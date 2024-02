Dopo le prime tre serate Dargen D’Amico si conferma in testa alla classifica del FantaSanremo 2024. Ma La Sad e Negramaro gli danno filo da torcere.

Al giro di boa del Festival di Sanremo 2024 anche il FantaSanremo si avvia al suo rush conclusivo con le ultime due serate. A guidare la classifica del fantasy game, dopo la serata di giovedì 8 febbraio, Dargen D’Amico con 295 punti seguito da due band quanto mai agguerrite. Ovvero, La Sad e Negramaro, entrambe a 240.

E nella terza giornata di festival sono stati molti i cantanti che hanno incamerato punti prima della loro esibizione serale con bonus premium e settimanali. Ad accaparrarsi i 20 punti assegnati all’artista che “lascia un caffè sospeso da Papalina per un altro artista in gara” (Bonus premium Lavazza) sono stati Emma, Angelina Mango e i Negramaro.

Stesso numero di punti per BigMama, bnkr44, CLARA, Dargen D’Amico ed ancora Emma, Angelina Mango e Negramaro. Tuti, nella giornata di ieri, si sono esibiti insieme alla FantaSanremo Orchestra (Bonus premium Bontempi). Angelina Mango, Dargen D’Amico, Emma e i Negramaro, insieme ai Ricchi e Poveri hanno inoltre guadagnato altri 10 punti con il bonus della diretta social con @fantasanremo.

Foto Kikapress

Girando per le strade di Sanremo BigMama, Fred De Palma, Diodato, Il Volo, Mahmood, i Negramaro e Rose Villain hanno incamerato 10 punti disegnando i baffi su un loro manifesto. Foto alle luminarie con le parole de L’Italiano (+10 punti) per Annalisa, Fred De Palma, Ghali e BigMama che ha anche dato una “palpatina” portafortuna alla statua di Mike Bongiorno (+10 punti). Bonus prima della serata anche per Gazzelle che si è aggiudicato il “Premio Sergio Bardotti” per il miglior testo fra le canzoni in gara conquistando 25 punti.

I punti della terza serata

La serata è stata quanto mai ricca di emozioni “fantasanremesi”, con punteggi individuali molto alti per la maggior parte dei cantanti in gara. Grande riscontro in particolare per il bonus giornaliero da 20 punti promosso dall’Ufficio del Parlamento Europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Ben 19 artisti, infatti, hanno portato una matita sul palco per sostenere la partecipazione alle elezioni europee dell’ 8 e 9 giugno.

Protagonisti assoluti della serata i La Sad che hanno portato a casa ben 145 punti. Per loro:

il Bonus Dargen per aver portato gli occhiali da sole (+5)

il Bonus Truppi per aver indossato una canottiera (+10)

il Bonus Pelù per aver sottratto una borsetta a un componente del pubblico (+20)

il Bonus Rkomi per la scapezzolata (+20)

fra gli altri bonus incamerati, la presenza di performer sul palco (+15), la discesa in platea (+15) e il bonus giornaliero della matita sul palco

Foto Kikapress

Al secondo posto nella classifica della serata i Negramaro che hanno aggiunto 70 punti ai 60 incamerati nel corso della giornata arrivando così a 130. Per loro punti ottenuti anche grazie al bonus giornaliero, all’outfit total black (Bonus Perlana) e all’abbraccio al conduttore (Bonus Ciobar). Terzo, dopo un inizio di FantaSanremo in sordina, Sangiovanni con 118 punti. Fra i bonus più significativi il Bonus Morandi per la scopa sul palco nel siparietto al termine dell’esibizione con i suoi presentatori Nek e Renga e la dedica della sua canzone ai genitori presenti in platea (Bonus Generali). Di assoluto rilievo anche le prestazioni di Il Tre con 105 punti; BigMama, Emma e Ricchi e Poveri con 95; Dargen D’Amico e Angelina Mango con 85.

Ma la giornata del FantaSanremo si è protratta anche oltre la diretta televisiva dall’Ariston. Durante Viva Radio 2…Viva Sanremo! i The Kolors si sono infatti esibiti con ItaloDisco “in collegamento da Ibiza”, cogliendo in pieno lo spirito “fantasanremese” e guadagnando cosi 20 punti.

La classifica parziale di FantaSanremo 2024 dopo la terza serata

Al termine della terza serata questa è dunque la classifica generale:

Dargen D’Amico 115 + 95 + 85 295 La Sad 85 + 10 + 145 240 Negramaro 50 + 60 + 130 240 BigMama 65 + 58 + 95 218 Emma 60 + 69 + 95 215 Il Tre 65 + 33 + 105 203 BNKR44 70 + 50 + 80 200 The Kolors 35 + 60 + 80 175 Renga Nek 40 + 65 + 68 173 Loredana Bertè 65 + 80 + 25 170 Il Volo 40 + 60 + 65 165 Ricchi e Poveri 40 + 30 + 95 165 Sangiovanni 10 + 35 + 118 163 Rose Villain 44 + 40 + 65 150 Alfa 50 + 48 + 50 148 Mahmood 68 + 50 + 25 143 Angelina Mango 30 + 25 + 85 140 Diodato 55 + 35 + 50 140 Fred De Palma 35 + 55 + 50 140 Annalisa 40 + 60 + 35 135 Gazzelle 45 + 25 + 65 135 Ghali 50 + 15 +70 135 MrRain 50 + 43 + 40 133 Maninni 50 + 15 + 55 120 Santi Francesi 55 + 20 + 45 120 CLARA 15 + 55 + 30 100 Fiorella Mannoia30 + 25 + 45 100 Geolier 35 + 50 + 5 90 Alessandra Amoroso 25 + 10 + 45 80 Irama 15 + 35 + 20 70

Foto Kikapress