‘Auguri’ è il nuovo album degli Ex-Otago, dieci tracce con tre collaborazioni che saranno la colonna sonora nel tour estivo della band genovese.

A quattro anni dal precedente lavoro, gli Ex-Otago tornano con il nuovo album ‘Auguri’, in uscita il 12 aprile per Capitol Records Italy/INRI. Come racconta la band, fin dal suo titolo il progetto ha una doppia valenza. Da un lato, infdatti, è un brindisi appassionato alla vita, dall’altro un sarcastico commento di fronte alle incertezze della stessa.

Cover album da Ufficio Stampa

Le dieci tracce raccontano storie di vita particolari, che si intrecciano in narrazioni straordinarie di esistenze ordinarie. Uno specchio che riflette spigoli e curve della realtà, in cui la band si immerge alla ricerca di un senso di appartenenza, nella straordinaria ordinarietà della vita quotidiana. E in questo fatto anche di connessioni umane, spiccano tre collaborazioni: quella con Fabri Fibra in Mondo Panico, con Olly in Non credo più a niente e con i Coma_Cose in Soli.

Di seguito la tracklist completa:

⁠Mi sei mancata (Quiete) ⁠⁠John Fante [esclusiva del vinile] Non credo più a niente (feat. Olly) ⁠⁠Esseri speciali Con te Soli (feat. Coma Cose) Mondo Panico (feat. Fabri Fibra) La puzza della città ⁠⁠Forse non si può Stronzate

Il disco è già disponibile in preorder nella versione vinile e includerà una canzone disponibile in esclusiva solo in questo formato.

I brani del nuovo album risuoneranno dal vivo nel tour estivo degli Ex-Otago, Auguri – Tour estate 2024 (Magellano Concerti), dieci appuntamenti tra maggio e settembre. I biglietti delle nuove date sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Ecco le date live:

25 maggio – Milano , MI AMI Festival

, MI AMI Festival 6 giugno – Cagliari , Ateneika (ingresso gratuito)

, Ateneika (ingresso gratuito) 14 giugno – Bologna , Oltre Festival

, Oltre Festival 21 giugno – Arsita (TE), Dlen Dlen Festival

(TE), Dlen Dlen Festival 22 giugno – Vicenza , Lumen Festival (ingresso gratuito)

, Lumen Festival (ingresso gratuito) 26 giugno – Salerno , Limen Festival

, Limen Festival 12 luglio – Genova , Arena del Mare

, Arena del Mare 18 luglio – Roma , Villa Ada Festival

, Villa Ada Festival 20 luglio – Conversano (BA), Casa delle Arti

(BA), Casa delle Arti 5 settembre – Castel Fiorentino (FI), Festa della Birra Castellana (ingresso gratuito)

Foto da Ufficio Stampa