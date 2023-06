È uscito nelle sale il film d’esordio di Davide Gentile, ‘Denti da squalo’, la cui colonna sonora originale è curata da Michele Braga e Gabriele Mainetti.

Debutto sul grande schermo per il regista Davide Gentile, nelle sale italiane con il suo primo lungometraggio dal titolo Denti da squalo (Lucky Red). A firmare la colonna sonora originale, disponibile da venerdì 9 giugno, sono Michele Braga e Gabriele Mainetti per Edizioni Curci. I due artisti, nella scrittura, hanno voluto partire da melodie semplici per pochi strumenti. Corno francese, chitarra dobro e pianoforte a muro hanno, dunque, rappresentato le basi a simboleggiare l’innocenza del giovane protagonista.

A questi, si sono aggiunte sonorità elettroniche indefinite e più complesse in una stratificazione che supporta il percorso del personaggio alla ricerca di una sua identità. “Trovare il giusto tono in un film così delicato era complicato”, dichiara il regista. “Dopo vari confronti e prove, con Michele Braga e Gabriele Mainetti abbiamo individuato le sonorità e gli strumenti migliori, corno e pianoforte su tutti, realizzando una colonna sonora poetica, incisiva e memorabile”.

Le musiche originali, registrate presso il Forum Studio di Roma e mixate da Piernicola Di Muro presso il Wider Studio Music di Roma, vedono gli stessi Braga e Mainetti al pianoforte e ai sintetizzatori. Con loro, Luigi Ginesti al corno francese e Fabrizio Guarino alle chitarre. Hanno inoltre collaborato al progetto l’ingegnere del suono Fabio Patrignani e l’ingegnere assistente Davide Dell’Amore.

Ambientato in estate, Denti da squalo racconta la storia di Walter (Tiziano Menichelli), ragazzo di 13 anni cresciuto in fretta dopo la morte improvvisa del padre. Nel suo vagare per il litorale romano, un luogo affascinante e misterioso cattura la sua attenzione. Si tratta di una villa abbandonata con una gigantesca e torbida piscina, in cui vive lo squalo, simbolo di forza e paura incontrollabili.

Da un’idea di Valerio Cilio e Gianluca Leoncini, Denti da squalo di Davide Gentile è prodotto da Goon Films, Lucky Red, Ideacinema con Rai Cinema, in collaborazione con Prime Video. Nel film Tiziano Menichelli, Stefano Rosci, Virginia Raffaele, con la partecipazione straordinaria di Edoardo Pesce e con Claudio Santamaria.

I compositori

MICHELE BRAGA è un compositore pluripremiato nato a Roma nel 1977. Il suo primo lavoro nell’ambito delle colonne sonore cinematografiche risale al 2007 per il film Come tu mi vuoi di Volfango de Biasi. La collaborazione con Gabriele Mainetti ha avuto inizio nel 2015 con la realizzazione delle musiche di Lo chiamavano Jeeg Robot, con le quali Braga ha ottenuto il Ciack d’oro 2016 per la migliore colonna sonora, la candidatura ai Nastri d’argento e ai David di Donatello.

Ha lavorato alle colonne sonore di Dogman di Matteo Garrone, Benedetta Follia e Si vive una volta sola di Carlo Verdone; Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’isola delle rose di Sydney Sibilia e Il Cattivo Poeta Gianluca Jodice (vincitore del Premio per la Miglior Colonna Sonora al Festival Internazionale di Barcellona-Sant Jordi). Oltre al cinema, ha realizzato le colonne sonore delle serie Netflix Generazione56k, Luna Park e Guida astrologica per cuori infranti.

GABRIELE MAINETTI, nato a Roma il 7 novembre del 1976, è un regista, attore, compositore e produttore cinematografico. Dopo aver i corti Basette e Tiger Boy, nel 2015 dirige Lo chiamavano Jeeg Robot, vincitore, tra gli altri riconoscimenti, di 7 David di Donatello, 2 Nastri d’argento, 4 Ciak d’oro e del Globo d’oro. Freaks Out è il suo secondo lungometraggio, candidato con 16 nomination e vincitore di 6 statuette alla 67ª edizione dei David di Donatello 2022, oltre a 3 Nastri D’Argento 2022. Gabriele Mainetti è attualmente impegnato con le riprese del suo nuovo film.

