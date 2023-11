Durante il concerto di Elio e Le Storie Tese a Milano, Tony Hadley è salito a sorpresa sul palco per duettare con il gruppo. Per l’ex Spandau Ballet in arrivo album e tour.

Il concerto degli Elio e Le Storie Tese al Teatro degli Arcimboldi, giovedì 16 novembre, ha riservato al pubblico una sorpresa del tutto inattesa. Durante lo show, infatti, Tony Hadley – tra le voci maschili più acclamate al mondo – è salito sul palco per cantare con la band, regalando ai presenti momenti di pura magia musicale. Ha

Hadley ha, infatti, catturato l’attenzione del pubblico quando, dalla platea, ha interrotto Elio in dialetto milanese con una battuta scherzosa. Un invito sul palco ha svelato l’identità di Hadley, ex leader degli Spandau Ballet, che si è unito alla band per interpretare l’iconica Gold e una cover di Suspicious Minds di Elvis Presley. Il pubblico, già entusiasta, è stato travolto dalla performance improvvisata.

A poche ore dall’‘incursione’, l’artista ha poi annunciato con gioia un nuovo capitolo della sua carriera musicale in Italia. Nel 2024, infatti, tornerà con un nuovissimo album di inediti, il primo dopo cinque anni dal suo ultimo lavoro in studio, ‘Talking To The Moon’. Non solo: ha rivelato anche le prime date del prossimo tour italiano (già sold out Cesenatico e Carpi)

Il tour sarà organizzato da International Music and Arts, e ulteriori date saranno presto annunciate attraverso i canali ufficiali di Tony Hadley e il sito https://internationalmusic.it/.

