Tommaso Paradiso annuncia il Tommy Summer Tour 2024, prodotto e organizzato da Vivo Concerti: date e info.

Dopo grande il successo di Tommy 2023 – il tour nei palazzetti che ha registrato il tutto esaurito per le date di Roma, Napoli, Bari, Padova, Milano e Catania – Tommaso Paradiso annuncia il Tommy Summer Tour 2024.

Prodotto e organizzato da Vivo Concerti, il tour farà tappa in tutta Italia a partire da Ferrara (30 giugno 2024, Ferrara Summer Festival), per poi proseguire a Roma (4 luglio 2024, Rock in Roma), Pistoia (7 luglio 2024, Pistoia Blues), Servigliano (FM) (13 luglio 2024, NoSound Fest), Paestum (21 agosto 2024, Oversound Music Festival), Molfetta (22 agosto 2024, Banchina San Domenico) e chiudersi a Diamante (CS) (24 agosto 2024, Teatro dei Ruderi di Cirella). I biglietti del tour sono disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Domenica 30 giugno 2024 || Ferrara @ FERRARA SUMMER FESTIVAL Piazza Trento Trieste

Giovedì 4 luglio 2024 || Roma @ ROCK IN ROMA Ippodromo delle Capannelle

Domenica 7 luglio 2024 || Pistoia @ PISTOIA BLUES Piazza Duomo

Sabato 13 luglio 2024 || Servigliano (FM) @ NOSOUND FEST Parco della Pace

Mercoledì 21 agosto 2024 || Paestum @ OVERSOUND MUSIC FESTIVAL

Giovedì 22 agosto 2024 || Molfetta @ BANCHINA SAN DOMENICO

Sabato 24 agosto 2024 || Diamante (CS) @ Teatro dei Ruderi di Cirella