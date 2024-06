Organizzate da Vivo Concerti ecco alcune manifestazioni che caratterizzeranno l’estate italiana 2024, portando sui principali palchi del nostro paese alcuni tra i più noti artisti della scena nazionale e internazionale.

Vivo Concerti presenta i propri festival e rassegne dell’estate 2024 che porteranno sui principali palchi italiani alcuni tra i più noti artisti della scena nazionale e internazionale. Si parte dalla rassegna di Fiera Milano Live (12 giugno – 2 settembre 2024, Milano @Fiera Milano Live, Cargo 1), il Ferrara Summer Vibez (22 – 23 giugno 2024 e 2 luglio 2024, Ferrara @Piazza Trento e Trieste), Red Valley Festival (dal 14 al 17 agosto 2024, Olbia @Olbia Arena) fino ad arrivare al Decibel Open Air (07 e 08 settembre 2024, Bosco Albergati @Castelfranco Emilia, Modena). Tutte manifestazioni che si pongono come punto di riferimento per gli amanti dei live e delle rassegne musicali, proponendo una vasta selezione musicale che spazia tra diversi generi, per la colonna sonora dell’estate dal vivo che unisce tutte le generazioni.

Fiera Milano Live

Vivo Concerti e Fiera Milano Live danno vita a una nuova destinazione per la musica dal vivo per l’estate 2024: FIERA MILANO LIVE. Undici i concerti annunciati di artisti italiani e internazionali per un calendario, dal 12 giugno al 2 settembre 2024, che spazia dal pop all’urban fino al rap, alla dance, all’elettronica e all’indie. Non solo musica ma anche luogo di aggregazione e svago: un’area volley, in collaborazione con Vero Volley e una ruota panoramica, per piccoli momenti di relax, renderanno Fiera Milano Live un’esperienza ancora più coinvolgente, da vivere intensamente per tutto l’arco delle serate.

Ferrara Summer Vibez

Nella splendida città di Ferrara, il SUMMER VIBEZ, giunto alla sua terza edizione, torna con tre giornate uniche durante le quali si esibiranno artisti tra i più interessanti della nuova scena musicale italiana insieme a grandi nomi del panorama internazionale. Il Festival, prodotto e promosso da Vivo Concerti in collaborazione con Friends&Partners, si terrà il 22 e il 23 giugno 2024 e il 2 luglio 2024 a Ferrara in Piazza Trieste e Trento.

Red Valley Festival

Giunto all’ottava edizione, il RED VALLEY è il solo festival italiano che propone una line up ricca di ospiti musicali. Si va dall’urban al pop fino all’elettronica e alla dance: l’appuntamento è all’Olbia Arena dal 14 al 17 agosto. Con un’affluenza di oltre 70mila persone nel 2022 e oltre 105mila persone nel 2023, il RED VALLEY – powered by Amazon Music, prodotto e organizzato da Magma Events e Vivo Concerti, con la partnership radiofonica di Radio 105 – nella nuova edizione promette 4 giorni intensissimi con concerti live, dj set, oltre ad attività collaterali all’insegna della musica e del divertimento a partire dalle ore 18.

Decibel Open Air

Il DECIBEL OPEN AIR è pronto a tornare con l’edizione 2024 in una nuova location tra due importanti città, Modena e Bologna! Uno dei festival più importanti a livello internazionale di musica elettronica arriva con due date imperdibili: 7 e 8 settembre a Castelfranco Emilia (Mo), presso Bosco Albergati, un evento di Decibel Eventi in partnership con Vivo Concerti, Unipol Arena e Studio’s. Anche per la nuova edizione il Decibel Open Air si conferma come uno degli eventi musicali imperdibili a chiusura dell’estate. Durante queste giornate uniche si esibiranno gli artisti italiani più interessanti della scena musicale elettronica e non solo, insieme ad affermati ospiti internazionali.

FIERA MILANO LIVE

RHO (MI) @ FIERA MILANO LIVE, CARGO 1

12 GIUGNO – 2 SETTEMBRE 2024

FERRARA SUMMER VIBEZ

FERRARA @ PIAZZA TRENTO E TRIESTE

22 e 23 GIUGNO 2024 – 2 LUGLIO 2024

RED VALLEY

OLBIA @ OLBIA ARENA

14 – 17 AGOSTO 2024

DECIBEL OPEN AIR

CASTELFRANCO EMILIA (MO) @ BOSCO ALBERGATI

07 – 08 SETTEMBRE 2024

Tutte le info di biglietteria su vivoconcerti.com

Le line up aggiornate

FIERA MILANO LIVE – RHO (MI) @ FIERA MILANO LIVE, CARGO 1

Evanescence, Salmo & Noyz, Gigi D’agostino, Paul Kalkbrenner (+ Meduza, Anfisa Letyago), Marc Anthony & Gente De Zona, Teenage Dream, Arcade Fire (+ Levante), Nicki Minaj, Geolier, Black Eyed Peas, Emis Killa.

FERRARA SUMMER VIBEZ – FERRARA @ PIAZZA TRENTO E TRIESTE

Air, Mace, ANNA, Tony Effe, Drillionaire, Coez&Frah Quintale.

+ more TBA

RED VALLEY – OLBIA @ OLBIA ARENA

Charlotte De Witte, Ghali, Macklemore, Drillionaire, Gemitaiz, Kid Yugi, Tony Effe, Axell, Digital Astro, Sadturs & Kiid, Gazzelle, Max Pezzali, Tommaso Paradiso, Ariete, Il Pagante, Geolier, Sfera Ebbasta, Il Tre, Shablo, Tony Boy, Annalisa, Club Dogo, Coez & Frah Quintale, Irama, Salmo & Noyz, Diss Gacha, Fast Animals And Slow Kids.

+ more TBA

DECIBEL OPEN AIR @ BOSCO ALBERGATI – CASTELFRANCO EMILIA (MODENA)

Azyr, Brutalismus 3000, Cltx, Eric Prydz, Fisher, Franky Rizardo, Jersey, Luca Agnelli, Marco Carola, Marlon Hoffstadt, Patrick Mason, Sara Landry, Victoria, Vitalic.

+ more TBA