Al via da Fiera Milano Live ‘HELLRAISERS’, tour estivo di Salmo & Noyz: i due fuoriclasse ci insegnano ancora una volta cosa significa fare rap. Racconto e scaletta del concerto.

Lo stato del rap italiano? Gode di ottima salute, almeno sulle frequenze di Salmo e Noyz. Partiti da Fiera Milano Live, i due rapper ingranano la marcia giusta alla prima rima e sgommano fino all’ultima traccia. Con uno show in costante accelerata che non patisce flessioni né tantomeno rallentamenti. Dritto, deciso, serratissimo e a muso duro.

Fra le tracce dell’ultimo progetto a due e incursioni nei brani dei rispettivi repertori, Salmo e Noyz trascinano una folla di oltre 30mila persone complici e concelebranti di una cerimonia laica del rap. Calibratissima la presenza sul palco per entrambi, capaci di essere l’uno spalla dell’altro quando il rito lo chiede senza mai oscurarsi. Il buio, piuttosto, lo raccontano, ed è quello che si accende di fuoco e si macchia di sangue esattamente secondo l’immaginario horror di ‘CVLT’ a cui si ispira l’intera scenografia.

Tecnologia e props scenografiche si aggiungono, così, a un serie di oggetti di scena – tombe, lampioni desolati e panchine abbandonate – che con il calar del sole e lo scorrere del concerto assumono contorni funesti.

Poche le parole che si concedono Salmo e Noyz oltre all’incitamento a far sentire la propria voce. Il primo a regalare il suo ‘discorso serio’ è il rapper sardo: “Ricordatevi che i sogni sono veramente importanti”, afferma. “Dovete avere dei sogni, dei traguardi sennò la vita è inutile. E anche quando quei sogni diventano degli incubi continuate a sognare. Non smettete mai”.

Verso la fine della scaletta è, invece, Noyz a riflettere: “pare che adesso sia tutto mosso dall’odio, e lo dico io che ho sempre odiato. Nelle mie canzoni, nella mia musica, nella mia vita. Ma siamo arrivati a un punto in cui quest’ odio sta diventando veramente pericoloso, anche su internet. State attenti: Non odiate, amate. Perché l’odio porta le persone a fare brutte cose, molto pericolose sia per se stessi e per gli altri. E non invidiate ma siate contenti di quello che avete”.

La scaletta ufficiale del concerto (15 giugno, Fiera Milano Live)

ANTHEM (CVLT) HELLRAISERS (CVLT) CRINGE (CVLT) GHIGLIOTTINA (Salmo) INCUBI (CVLT) MIC CHECK (Salmo) CROCI € CRISTI (CVLT) GRINDHOUSE (CVLT) M3 (Noyz) PERDONAMI (Salmo) / NIGHTCRAWLERS (CVLT) BRUJERIA (CVLT)

CVLT (CVLT) con Kid Yugi 90 MIN (Salmo) RAP MONEY (CVLT) HOTLINE (CVLT) con Lazza ATTICA (Noyz) / S.A.L.M.O. (Salmo) 1984 (Salmo) MY LOVE SONG 1 (Noyz) / MY LOVE SONG 2 (CVLT) ZOO DE ROMA (Noyz) / LA PRIMA VOLTA (Salmo) / DRAG ME TO HELL (Noyz) RESPIRA (CVLT) RUSSEL CROWE (Salmo) VERANO ZOMBIE (Noyz)

L’ODIO (CVLT) VIA CON ME (Noyz) L’ALBA (Salmo) LA FINE (CVLT)

Dopo Milano con la prima data evento di HELLRAISERS (ospiti Kid Yugi e Lazza), il tour prosegue con una seconda data speciale il 21 giugno al Rock In Roma prima di raggiungere le principali città italiane.

Queste le date:

15 giugno – Milano , Fiera Milano Live Rho

, Fiera Milano Live Rho 21 giugno – Roma , RockinRoma Ippodromo Capannelle

, RockinRoma Ippodromo Capannelle 26 giugno – Torino , Flowers Festival

, Flowers Festival 27 giugno – Padova , Sherwood Festival

, Sherwood Festival 29 giugno – Bari , Locus Festival

, Locus Festival 03 e 04 luglio – Bologna , Sequoie Music Park 06 luglio – Perugia, L’Umbria che Spacca

, Sequoie Music Park 06 luglio – Perugia, L’Umbria che Spacca 12 luglio – Catania , Wave Summer Music

, Wave Summer Music 13 luglio – Palermo , Green Pop Palermo Fest

, Green Pop Palermo Fest 18 luglio – Lucca , Lucca Summer Festival

, Lucca Summer Festival 20 luglio – Servigliano (FM), No Sound Fest

(FM), No Sound Fest 21 luglio – Francavilla al mare (CH), Shock Wave Festival

(CH), Shock Wave Festival 03 agosto – Paestum (SA), Oversound Music Festival

(SA), Oversound Music Festival 09 agosto – Gallipoli (LE), Sottosopra Fest

(LE), Sottosopra Fest 17 agosto – Olbia (SS), Red Valley Festival

Grafica da Ufficio Stampa

Foto di Elena Di Vincenzo