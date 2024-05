Annunciati tutti gli appuntamenti del festival che accende Pantelleria tra musica, natura e suggestioni. I live e i dj set 2024.

Torna l’appuntamento con The Island Fuze Tea, festival esperienziale in calendario dal 30 maggio al 2 giugno 2024 nella suggestiva cornice di Pantelleria. Claim dell’edizione è Rethink The Future Ritual che mette al centro la volontà di riscrivere insieme un’idea migliore di futuro.

Ogni giorno offre esperienze alla scoperta delle bellezze dell’isola all’insegna del benessere fisico e mentale. Dal tour intorno all’isola di Pantelleria, ascoltando musica dal vivo e dj set, sul Galeone Adriana Fuze Tea allo yoga con Giulia Peditto e la scuola Hagu Yoga Studio. Dal trekking allo snorkelling con guida. Fino ai test drive del Sustainability Partner di The Island Fuze Tea MINI che permetterà agli ospiti di accedere a molte attività.

A concludere le giornate, due dei locali più suggestivi dell’isola – il Sesiventi e l’Altamarea – ospitano live e dj set unici a partire dalle 22. Ad alternarsi artisti internazionali quali Floating Points, John Talabot, Moxie, Bradley Zero e Toy Tonics. Tutti pronti ad accendere con la loro energia le notti del festival.

LEGGI ANCHE: — Palajova, Jovanotti torna nei palasport a marzo 2025

È possibile raggiungere l’isola acquistando i Vip o Travel Pack del festival, comprensivi di volo A/R Milano Linate grazie a ITA Airways e a DAT Volidisicilia. I VIP e Travel Pack saranno in vendita sul sito di Pantelleria Island, tour operator partner del festival.

Su Dice sono anche disponibili altre formule di acquisto di soli ticket al festival comprensive di musica ed experience: Festival Ticket 3 days e Festival Ticket 1 day.

Immagini da Ufficio Stampa