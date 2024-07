Il 27 e 28 luglio Roma si accende con il festival SuperAurora, ma come vivere al meglio l’esperienza? Ecco le informazioni utili.

Manca sempre meno all’appuntamento con il SuperAurora, festival che porta la musica nel grande polmone verde di Roma. La due giorni in programma sabato 27 e domenica 28 luglio 2024, infatti, accende il parco urbano Pineta a Castel Fusano con una lineup che vede coinvolti artisti italiani e internazionali.

L’antica tenuta Chigi – Sacchetti si prepara, dunque, ad accogliere i fan per un’esperienza inedita di mezza estate. Ma come vivere al meglio la rassegna musicale e immergersi completamente nello spirito del festival? SuperAurora mette a disposizione del pubblico una serie di soluzioni per ogni esigenza, dai parcheggi al camping passando per diverse opzioni di bungalow. Ecco i dettagli.

I parcheggi

Per chi arriva in auto sono disponibili ampi parcheggi (a tariffa è fissa, indipendentemente dalla durata della sosta) in prossimità della location. Per assicurarsi un posto auto è possibile acquistare online il Supernova Parking Pass a 6 euro/macchina. L’organizzazione specifica che, per ottimizzare la capienza del parcheggio e in ottica ecofriendly, le automobili da quattro posti che ospitano solo uno o due passeggeri sono soggette a un costo extra 2 euro da pagare sul posto.

In questo modo, SuperAurora intende incoraggiare il carpooling per ridurre il traffico e l’impatto ambientale. E una volta lasciata l’auto, l’area del festival si raggiunge a piedi in pochi minuti.

I bungalow

Per immergersi nella due giorni tra musica e bellezze naturali, è possibile soggiornare in un Borealis Bungalow che offre parcheggio, alloggio navetta, area bambini, escursioni e accesso al parco piscine. Questa opzione trasforma la partecipazione al SuperAurora in una vera e propria esperienza da condividere a maggior ragione se ci sono bimbi grazie all’area attrezzata.

Inoltre, con il pack bungalow è possibile anche partecipare a escursioni ad Ostia Antica, al mare o nelle riserve naturali vicine. La sistemazione include alloggio con bagno privato e doccia, consumi di acqua e luce, pulizie finali, un posto auto a casa mobile, ingresso al parco acquatico e ai servizi comuni del campeggio, wi-fi nelle zone comuni. Qui i dettagli su pacchetto e prenotazioni.

Il campeggio

E per chi ama il camping, la soluzione ideale è il Celestial Campsite. Oltre all’ingresso al festival, i pack tenda danno accesso a un parcheggio riservato, all’area bambini attrezzata e al parco piscine. Disponibile una navetta dedicata per raggiungere comodamente l’area del festival. Anche questa soluzione permette di organizzare escursioni ad Ostia Antica, al mare o nelle riserve naturali circostanti.

Il prezzo include: alloggio nella sistemazione prescelta (piazzola), consumi di acqua e luce, un posto auto, utilizzo del parco acquatico e dei servizi comuni del campeggio, wi-fi nelle zone comuni. Ulteriori dettagli e tariffe qui.

