Sold out per i live di Milano e Roma degli Stunt Pilots che annunciano il raddoppio alla Santeria Toscana. Aggiornamenti e info.

Dopo il rapido esaurimento dei biglietti per i concerti di Milano e Roma, gli Stunt Pilots annunciano la seconda data alla Santeria Toscana (Milano) il 2 febbraio 2024. La band ha conquistato il pubblico con la partecipazione ad X Factor 2023, dimostrando un talento artistico irrefrenabile e raggiungendo la finale con il brano Imma Stunt, l’inedito più ascoltato su Spotify dell’edizione.

Locandina

Il successo della loro musica, che trasmette un messaggio di liberazione e autenticità, ha portato in breve tempo al doppio sold out. “Siamo entusiasti di portare l’energia esplosiva del suono Stunt a Milano e Roma”, racconta il gruppo. “Viaggiamo insieme ripercorrendo le tappe di X Factor 2023 unendole alla nostra storia, con ‘Dirty Laundry’ EP e il nostro singolo di debutto. Abbiamo acceso i motori, ora è il momento del decollo! The takeoff inizia ora!”.

Gli Stunt Pilots, power-trio nato nel 2020 durante la pandemia, invitano gli ascoltatori a vivere pienamente le proprie passioni e desideri, superando le paure e facendo scelte coraggiose. La band è composta da tre membri: Zo, chitarrista e cantante, Moonet, bassista e sound engineer, e Farina, batterista e visual designer.

Le nuove date confermano il crescente successo degli STUNT PILOTS e l’entusiasmo del pubblico per la loro musica coinvolgente e il loro messaggio di libertà. I biglietti per la seconda data a Milano sono disponibili su DICE a questo link.

Di seguito le date prodotte da Triggger e organizzate da Triggger e amongus:

venerdì 26 gennaio 2024 – Milano, Santeria Toscana SOLD OUT

giovedì 1 febbraio 2024 – Roma, Monk SOLD OUT

venerdì 2 febbraio 2024 – Milano, Santeria Toscana NUOVA DATA

Foto di Elisa Hassert