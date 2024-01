Renée Rapp pubblica il nuovo singolo ‘Nnot My Fault’ in collaborazione con Megan Thee Stallion. Farà parte della colonna sonora del film ‘Mean Girls’.

Renée Rapp, talentuosa stella emergente della musica mondiale, pubblica il singolo Not My Fault in collaborazione con la rapper Megan Thee Stallion. Il brano è tratto dalla colonna sonora del film Mean Girls (2024), nuova versione della pellicola del 2004 diventata cult che rivive nuovamente firmata da Tina Fey e in uscita prossimamente al cinema in Italia, distribuita da Eagle Pictures.

Il brano arriva nelle radio italiane venerdì 12 gennaio 2024 in concomitanza con l’uscita del film nelle sale americane e con la release della colonna sonora ‘Mean Girls (Original Motion Picture Soundtrack)’ via Interscope Records. La canzone è un divertente inno pop, con un ritornello che ruota attorno all’iconica frase Non è colpa mia se sei innamorato di me o qualcosa del genere, pronunciata dalla celebre Regina George nel film originale.

Fra gli autori di Not My Fault figura anche Ryan Tedder, produttore, autore e frontman della band degli OneRepublic.

La nuova versione di ‘Mean Girls’

Mean Girls (2024) presenta Renée Rapp nei panni della Regina George, interpretazione che le ha fatto guadagnare popolarità grazie al suo talento e alla sua presenza scenica. Il film segue la nuova studentessa Cady Heron (Angourie Rice), accolta nel gruppo elitario delle ragazze popolari chiamato ‘Plastics’ guidato proprio dall’ape Regina George.

Quando Cady si innamora dell’ex fidanzato di Regina, Aaron Samuels (Christopher Briney), finisce per trovarsi nel mirino della Regina e deve affrontare le dinamiche sociali spietate del liceo. Mentre cerca di sfidare la Regina con l’aiuto degli amici Janis (Auli’i Cravalho) e Damian (Jaquel Spivey), Cady deve imparare a rimanere fedele a se stessa in mezzo alle sfide della scuola.

