Torna per la tredicesima edizione ‘Rock per un bambino’ a Genzano. Luca Guadagnini ci racconta il vero significato dell’evento.

Torna sabato 20 maggio 2023 l’atteso evento benefico Rock per un bambino, patrocinato dal Comune di Genzano di Roma e dall’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma. La manifestazione è nata nel 2009 da un’idea di Luca Guadagnini per la volontà di Luca e della moglie Genni di trasformare il dolore per la perdita della loro bambina – Aurora – in una festa della musica per una raccolta fondi a favore dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma. «Rock per un bambino – ci dice Luca – nasce da un dolore mio personale e della mia famiglia: la perdita di Aurora, nostra figlia, che ci ha lasciato a causa di una recidiva di neuroblastoma. Aurora fu ricoverata nel reparto di neonatologia medica e chirurgica del Bambin Gesù di Roma. Ha vissuto quasi un anno in ospedale e, purtroppo, l’8 febbraio 2009 è volata in cielo. Da allora organizzo questo evento. Ho voluto iniziare questa avventura che si ripete ogni anno a maggio a Genzano. I proventi vanno al reparto dove fu ricoverata Aurora».

La kermesse, grazie all‘Associazione Aurora Music Rock, anno dopo anno è cresciuta. «Abbiamo devoluto oltre 235mila euro. – racconta Luca Guadagnini – Pur non essendo una Onlus, siamo riusciti ad arrivare a questa cifra e andremo avanti finché ce la faremo. È un evento consolidato che è giunto alla tredicesima edizione con tante fatiche e tanto amore. Organizzare un evento è sempre più difficile».

Genzano – ci dice Luca – è stato scelto in quanto paese nativo di Aurora. Ma offre una cornice perfetta per un evento che, negli anni, ha visto sul palco artisti quali Gigi D’Alessio, Noemi, Tiromancino, Claudio Lippi, Matia Bazar, Gabriele Cirilli, Simone Cristicchi, Francesco Gabbani, Gianluca Grignani, Anna Tatangelo, Marco Masini, i Cugini di Campagna solo per citarne qualcuno.

Rock per un bambino 2023, il programma

La tredicesima edizione di Rock per un Bambino sarà presentata da Tiziana Mammucari con Diego Brunetti, nelle vesti della Signora Gilda con Ilenia De Sena e la partecipazione di Eleonora Mascaro. Sul palco ci saranno Fiordaliso, Neja, L’Orchestraccia, Luca Guadagnini & Band, Fasma, I Sequestratori e Nun te Reggo Più.

«I Luca Guadagnini & Band sono il mio gruppo storico. – dice l’artista – Facciamo pop/rock. Proponiamo musica edita, inedita e cover. Attualmente stiamo organizzando una tournée. A Rock per un bambino faremo pezzi miei che sto promuovendo, una cover di Grignani e una di Baglioni. Poi suoneremo il singolo con Neja prima di lasciarla sola sul palco, dove farà la sua performance anni ’90/2000. Il Palacesaroni di Genzano si trasformerà in una discoteca».

Come sempre aprirà la serata un’anteprima con tanti giovani e talentuosi artisti. Tra questi Dreamer, Valeria Vincenzi, Serena De Bari, Nic Ciaz and J Snake Dei Fenisia, Flyin’ Donkeys, Pellicanz, Marc e Antonello Cuomo. «Avendo fatto la gavetta – spiega Luca – ho sempre trovato ostacoli sui grandi eventi. Così diamo la possibilità a qualcuno meno famoso, ma sempre professionista, di partecipare a questa Anteprima Rock. Si terrà dalle 20 alle 21 con artisti giovani che daranno il loro contributo in questa quarantina di minuti di anteprima».

L’importanza di divulgare

Rock per un bambino da un lato offre ottima musica, ma dall’altro propone anche uno spunto di riflessione e divulgazione. «È importantissimo divulgare. – ci dice infatti Luca – Il Rock nel nome dell’evento è forza, potenza. Ho voluto unire questi due aspetti: il bambino che è una cosa fragile e il rock a cui sono affezionato. Un connubio di potenze che esplodono e portano concretezza. È importante anche dare e dimostrare a chi è meno fortunato di noi che con la forza di ciò che si riesce a fare si può trasformare il dolore in amore. Poi c’è l’elemento dell’aggregazione: quando organizzo Rock per un bambino, tre mesi prima ho già venduto più di 1000 biglietti. La gente è affezionata a questo evento».