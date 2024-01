Sale a quota tre il numero di sold out che Renato Zero mette a segno con ‘Autoritratto – I Concerti Evento’ a Firenze e si aggiorna il calendario.

Sono già tre i sold out per Autoritratto – I Concerti Evento che vedranno Renato Zero protagonista sul palco nei prossimi mesi. E proprio per la grande richiesta di biglietti si aggiunge una nuova data al cartellone, sabato 9 marzo 2024 al Nelson Mandela Forum. I biglietti per questo nuovo show sono disponibili in prevendita dalle 15 di venerdì 5 gennaio su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

Locandina da Ufficio Stampa

Salgono, così, a cinque gli appuntamenti fiorentini per un totale di undici concerti evento che segnano il ritorno di Renato Zero nei palasport di Firenze e della sua Roma. Tali concerti rappresentano un’occasione preziosa per immergersi nell’universo artistico di Zero, ascoltando dal vivo il meglio del suo repertorio e i brani contenuti in ‘Autoritratto’, l’ultimo album che continua a brillare nella Top 10 FIMI degli album più venduti.

Di seguito il calendario aggiornato:

2 marzo 2024 – Firenze , Nelson Mandela Forum SOLD OUT

, Nelson Mandela Forum SOLD OUT 3 marzo 2024 – Firenze , Nelson Mandela Forum SOLD OUT

, Nelson Mandela Forum SOLD OUT 5 marzo 2024 – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 6 marzo 2024 – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 9 marzo 2024 – Firenze , Nelson Mandela Forum NUOVA DATA

, Nelson Mandela Forum NUOVA DATA 13 marzo 2024 – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 14 marzo 2024 – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 16 marzo 2024 – Roma Palazzo dello Sport SOLD OUT

Palazzo dello Sport SOLD OUT 17 marzo 2024 – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 20 marzo 2024 – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 21 marzo 2024 – Roma, Palazzo dello Sport

Foto da Ufficio Stampa / Kikapress