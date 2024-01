Esce il 5 gennaio ‘Y.A.S. – Your Anima System’, il nuovo album della compositrice e pianista toscana Giulia Mazzoni.

La compositrice e pianista toscana Giulia Mazzoni è pronta a condividere il suo nuovo album, ‘Y.A.S. – Your Anima System’ (ADA Music Italy), dal 5 gennaio. Il disco è stato registrato in prestigiose location come Los Angeles, Praga e Firenze, dando vita a una costellazione immaginaria dell’anima dove ogni canzone è una stella. Grazie a una fusione innovativa di tradizione classica e pop, l’album si distingue per la sua architettura musicale in due sezioni. Una elettro-sinfonica e una solo piano, capaci entrambe di creare un’esplosione di gioia ed emozioni.

Cover album da Ufficio Stampa

“Il mio desiderio è quello di rendere il pianoforte uno strumento vivo e senza barriere”, afferma Mazzoni. “Si tratta di uno strumento classico che vive benissimo nella modernità. Per questo motivo è sempre al centro nella mia musica e nelle mie performance”. Proprio in occasione del lancio dell’album, venerdì 5 gennaio, Giulia Mazzoni terrà un concerto di presentazione nel prestigioso Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Il concerto, che aprirà la nuova stagione, vedrà l’artista al pianoforte in dialogo con l’Orchestra del Teatro composta da quaranta elementi e diretta dal Maestro John Axelrod. Dichiara Giulia: “È per me un grande onore e un’immensa emozione debuttare al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tempio di eccellenza e custode della tradizione più profonda e sacra della musica classica”.

LEGGI ANCHE: — Spotify Wrapped: Geolier, Marracash e Tedua i più condivisi su Instagram

“Nel corso della mia carriera ho avuto l’opportunità di esibirmi in tanti magnifici teatri dell’opera nel mondo, ma il Teatro del Maggio rappresenta per me qualcosa di speciale, un sogno che si avvera. Non vedo l’ora di abbracciare e rivedere il mio pubblico il 5 gennaio, vi aspetto in tanti!”. Oltre agli undici i brani inediti di ‘Y.A.S. – Your Anima System’, la musicista proporrà anche alcune tracce di repertorio dai precedenti album, appositamente riarrangiate.

Il live includerà anche interventi di musica elettronica a cura del produttore Thom Russo, vincitore di sedici Grammy Awards, e momenti di danza contemporanea eseguiti dal gruppo YAS Dance Project con coreografie di Luca Lupi.

Foto da Ufficio Stampa