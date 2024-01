Da Gazzelle a Gemitaiz, da Geolier a Max Pezzali e Sfera Ebbasta: quattro giorni di musica sul palco del Red Valley 2024. Info e biglietti.

Il Red Valley Festival, giunto alla sua ottava edizione, presenta la line up dell’edizione 2024, in programma dal 14 al 17 agosto a Olbia. Nella quattro giorni sarda sono attesi alcuni dei nomi di maggiore rilievo della scena contemporanea e altri artisti sono ancora da svelare. Tra i protagonisti annunciati ci sono Gazzelle, Geolier, Max Pezzali, Salmo & Noyz, Sfera Ebbasta, Tommaso Paradiso, Ariete, Diss Gacha, Drillionaire, Fast Animals & Slow Kids, Gemitaiz, Kid Yugi, Shablo e Tony Effe.

Powered by Amazon Music e prodotto da Magma Events e Vivo Concerti con la partnership radiofonica di Radio 105, il Red Valley Festival è un unicum in Italia. Nessun’altra rassegna musicale vanta, infatti, un cartellone così diversificato, che spazia dall’urban al pop, dall’elettronica alla dance.

Locandina da Ufficio Stampa

Con un’affluenza di oltre 70mila persone nel 2022 e oltre 105mila nel 2023, il Red Valley è diventato un appuntamento imperdibile nella stagione estiva della musica dal vivo. L’evento si svolgerà presso l’Olbia Arena, offrendo concerti live, dj set e attività collaterali a partire dalle 18. E la programmazione, distribuita su quattro serate, promette divertimento senza interruzioni fino alle prime luci dell’alba.

Con un’area concerti di 13mila m² e una capienza di oltre 25.000 posti in piedi, il Red Valley ospiterà il Volcano Stage, un palco imponente con 18m di altezza, 48m di larghezza, 300mila m² di ledwall con luci ed effetti speciali.

Gli abbonamenti Festival Full Pass per partecipare a tutte e quattro le serate sono già disponibili sul sito ufficiale, mentre i biglietti per le singole giornate saranno in vendita dal 22 gennaio alle 14.

Foto di Stefano Manzoni da Ufficio Stampa